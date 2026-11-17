दक्षिण कोरिया की 37 साल की सिंगल मदर और कंटेंट क्रिएटर चो सेउंग-योन ने तलाक को जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत माना. शादी खत्म होने के बाद उन्होंने बाकायदा 'डिवोर्स सेरेमनी' आयोजित की, जिसमें उनके करीबी दोस्त शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने चमकदार ड्रेस पहनी, दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, बड़ा सा केक काटा और स्पीच भी दी.

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'तलाक मेरी असफलता नहीं'

BBC के मुताबिक, चो इस समारोह के जरिए तलाकशुदा महिलाओं को लेकर बनी सामाजिक सोच को चुनौती देना चाहती थीं. उनका मकसद शादी से अलग अपनी पहचान को फिर से हासिल करना और अपनी जिंदगी के नए अध्याय का स्वागत करना था. उन्होंने अपने तलाक को किसी असफलता की तरह देखने के बजाय दोस्तों के साथ इसे सेलिब्रेट करने का फैसला किया.

वायरल हुआ वीडियो

चो ने इस समारोह का वीडियो पर शेयर किया. वीडियो में उनके दोस्त तालियां बजाते और उन्हें चीयर करते नजर आ रहे हैं. वीडियो पर लिखा था- आपकी शादी के जश्न से ज्यादा शानदार आपका तलाक का जश्न था. पोस्ट शेयर करते हुए चो ने लिखा, शुक्रिया सबका, जिन्होंने मुझे प्यार दें.

वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने उनके इस फैसले की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने इसे नई शुरुआत का शानदार तरीका बताया

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