न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में मोहम्मद सिराज को भारतीय प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलने का मामला लगातार चर्चा में है. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

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उन्होंने कहा कि सिराज को बेवजह सेलेक्शन से जुड़े विवाद में नहीं घसीटना चाहिए. प्लेइंग-11 चुनने का अधिकार कप्तान और कोच का है और इसमें कई बातों को ध्यान में रखा जाता है.

वेलिंगटन टेस्ट में भारत ने जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे अंशुल कंबोज के रूप में चार तेज गेंदबाजों को मौका दिया था. इसके बावजूद 48 टेस्ट खेल चुके सिराज को बाहर बैठना पड़ा.

भारतीय टीम ने पहली पारी में 9 विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की थी. इसके बाद भी टीम न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में सिर्फ पांच विकेट ही ले सकी. मेजबान टीम ने 239 रन पर पांच विकेट गंवाकर मुकाबला ड्रॉ करा लिया. इस नतीजे से भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को भी झटका लगा.

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ग्रीन पिच पर सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाज को बाहर रखने के फैसले पर टीम मैनेजमेंट की आलोचना हुई थी. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने इस फैसले को स्वीकार करना मुश्किल बताया था. वहीं, पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने भी सिराज के अनुभव, आक्रामकता और सीम मूवमेंट का फायदा उठाने की क्षमता का हवाला देते हुए इस सेलेक्शन पर सवाल उठाए थे.



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राजीव शुक्ला ने PTI से बातचीत में कहा- मुझे नहीं लगता कि सिराज को किसी भी तरह के विवाद में घसीटना चाहिए. यह सही नहीं है. प्लेइंग-11 का चयन कोच और कप्तान को करना होता है. किसी खिलाड़ी को बेवजह इस तरह के विवादों में लाना अच्छी बात नहीं है.

सिराज को क्रिकेट के अलावा किसी दूसरी वजह से बाहर रखने की अटकलों पर भी शुक्ला ने असहमति जताई. उन्होंने कहा- मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह कुछ और है. यह पूरी तरह गलत है. वह टीम का हिस्सा हैं. प्लेइंग-11 तय करते समय पिच की स्थिति और उस दिन विकेट कैसा व्यवहार कर रहा है, इन बातों को ध्यान में रखा जाता है. इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है.

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टीम इंडिया के लगातार दूसरे टेस्ट ड्रॉ पर भी सवाल

शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम का यह लगातार दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा. मैच के आखिरी चरण में टीम के सतर्क रवैये पर भी सवाल उठे हैं.

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इससे पहले अगस्त में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट भी ड्रॉ रहा था. उस मुकाबले में भारत ने 9 विकेट पर 503 रन बनाकर पारी घोषित की थी. पहली पारी में श्रीलंका की टीम 290 रन पर सिमट गई थी और उसे फॉलोऑन मिला था. लेकिन दूसरी पारी में मेजबान टीम ने 9 विकेट पर 429 रन बनाकर मुकाबला ड्रॉ करा दिया था.

वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में क्या बोले शुक्ला?

राजीव शुक्ला ने UAE के खिलाफ 53 गेंदों में 200 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि इतनी कम गेंदों में 200 से ज्यादा रन बनाना आसान नहीं है.

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शुक्ला ने कहा- UAE के खिलाफ उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई देना चाहूंगा. उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. 53 गेंदों में 200 से ज्यादा रन बनाना कोई आसान काम नहीं है.

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टीम इंडिया में जगह के लिए बढ़ती टक्कर पर क्या बोले?

भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर शुक्ला ने कहा कि देश में क्रिकेट प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. नए खिलाड़ियों का सामने आना भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात है.

उन्होंने कहा- यह स्वाभाविक है. भारत में बहुत सारे खिलाड़ी हैं. देश प्रतिभाओं से भरा हुआ है और लगातार नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं.

शुक्ला ने कहा कि इसे खिलाड़ियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा के तौर पर नहीं देखना चाहिए. हर खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में अपना योगदान दे रहा है. उन्होंने अभिषेक शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि वह भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

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