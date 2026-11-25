इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार कई प्रयास कर रही है. जल्द ही देश की राजधानी में 540 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाए जाएंगे. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की 180 लोकेशन पर 540 इलेक्ट्रिक चार्जर लगाए जाएंगे, जिससे ईवी को बढ़ावा मिल सके.

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इस प्रोजेक्ट में लगभग 62 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अप्रूव्ड चार्जर कॉन्फिग्रेशन का इस्तेमाल किया जाएगा. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत इंस्टॉलेशन और चार्ज को चलाने के लिए ऑपरेटर्स को नियुक्त करना शुरू कर दिया है.

अलग-अलग कैपेसिटी के चार्जर होंगे

आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इन चार्जिंग स्टेशनों पर अलग-अलग कैपेसिटी के तीन तरह के चार्जर लगाए जाएंगे. हर लोकेशन पर दो चार्जिंग गन वाले 12kW के चार्जर होंगे, जिनसे टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर को चार्ज किया जा सकेगा.

वहीं 3.5 टन तक वजन वाले एन1 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर और दूसरे इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स के लिए 60kW के दो चार्जिंग गन वाले चार्जर लगाए जाएंगे. फास्ट चार्जिंग के लिए हर लोकेशन पर 120kW के फास्ट चार्जर भी दो चार्जिंग गन के साथ मिलेंगे.

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इन 180 लोकेशन को 90-90 साइट के दो पैकेज में बांटा गया है. पहले पैकेज के तहत पश्चिम और उत्तर दिल्ली के हिस्से को कवर किया जाएगा. वहीं दूसरी पैकेज में दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के हिस्सों को शामिल किया जाएगा.

क्यों हो रही इतनी तैयारी?

दिल्ली EV पॉलिसी 2026 के तहत चरणबद्ध तरीके से 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में एल5 कैटेगरी के केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और इलेक्ट्रिक एन1 गुड्स कैरियर का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा. यानी इस कैटेगरी में पेट्रोल और दूसरी फ्यूल वाली गाड़ियां रजिस्टर नहीं होंगी.

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वहीं 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा. इन सब की वजह से पब्लिक चार्जिंग की मांग बढ़ेगी. खासकर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फास्ट चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी. दिसंबर 2029 तक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का दिल्ली में 32,062 चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का प्लान है.

ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि दिल्ली की खराब हवा में सड़क परिवहन की बड़ी हिस्सेदारी है. ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से पॉल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी. खासकर डेली यूज वाले टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, गुड्स कैरियर और फ्लीट व्हीकल्स के इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर दिया जा रहा है.

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दिल्ली सरकार ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद और पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करने सब्सिडी, रोड डैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट जैसी सुविधाएं दे रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ने पर पब्लिक चार्जर की मांग बढ़ेगी. चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने के साथ ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे चालू हालत में हों और लोग उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकें.

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