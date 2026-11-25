भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट की वापसी कब होगी? इस सवाल पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना रुख साफ कर दिया है. उनका मानना है कि यह पूरी तरह राजनीतिक मामला है और इस पर फैसला लेने का अधिकार सरकार के पास है.

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सिद्धू ने कहा कि जब सरकार को लगेगा कि दोनों देशों के बीच दूरियां कम करने का समय आ गया है, तब क्रिकेट को इस दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है.

भारत और पाकिस्तान के बीच 2012-13 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है. हालांकि, आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के मल्टीनेशन टूर्नामेंट में दोनों देशों की टीमें अलग-अलग आयु वर्ग और महिला-पुरुष क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ खेलती रही हैं. इन मुकाबलों का आयोजन तटस्थ मैदानों पर होता है.

पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की स्थिति भी बनी थी. इस हमले में ज्यादातर पर्यटकों समेत 26 लोगों की जान गई थी. इसके बाद भारत सरकार ने खेल नीति में बदलाव करते हुए पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों पर रोक लगा दी थी.

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दुबई में DP World ILT20 लीग की कमेंट्री कर रहे सिद्धू से जब भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों को दोबारा शुरू करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- राजनीतिक मामले राजनीतिक होते हैं. इस पर जो भी फैसला लेना है, वह सरकार लेगी. सरकार जनता के वोट से चुनी जाती है और उसे फैसले लेने का अधिकार मिला हुआ है.

उन्होंने आगे कहा- अगर सरकार किसी खास वजह से इन मैचों के नहीं होने का फैसला करती है, तो उसके पीछे जो भी कारण हैं, उन्हें गृह मंत्रालय जानता है.

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट शुरू होने की संभावना पर सिद्धू ने कहा- जब वे (सरकार) फैसला करेंगे कि इन दूरियों को कम करना है, तो वे कहेंगे कि क्रिकेट को इसमें शामिल करो. यही इसका रास्ता है और मेरा जवाब भी यही है.

VIDEO | Dubai: Former India batter Navjot Singh Sidhu refrains from commenting on whether stalled cricketing ties between India and Pakistan should resume, saying the matter is political and can only be decided by the government. "Political matters are political matters. Whatever decision has to be taken politically will be taken by the government," Sidhu said while speaking to reporters on the sidelines of the DP World ILT20 League. "The government is elected by the people and has been empowered to take decisions. Whatever decisions it takes are within its rights. If it decides that these matches will not happen for a certain reason, whatever those reasons may be, the Home Ministry knows," he added. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2026

IPL ने बदली भारतीय क्रिकेट की तस्वीर

सिद्धू ने ग्लोबल क्रिकेट में भारत की बढ़ती ताकत और IPL के प्रभाव पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट की आर्थिक मजबूती ने पूरी दुनिया में उसकी स्थिति बदल दी है. पहले भारतीय खिलाड़ी अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने जाते थे, लेकिन अब दुनिया भर के खिलाड़ी भारतीय लीग में खेलने आते हैं.

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उन्होंने कहा- पहले हम अपना हुनर निखारने के लिए इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने जाते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया भारतीय लीग में खेलने के लिए भारत आती है.

सिद्धू के मुताबिक, IPL के कारण भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया के बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और कोचों के साथ समय बिताने का मौका मिलता है. इससे उनमें आत्मविश्वास और अपनेपन की भावना विकसित होती है.

उन्होंने अपने दौर से तुलना करते हुए कहा- जब मैं खेलता था तो हम पटियाला से आते थे और हमारे अंदर कभी यह एहसास नहीं होता था कि हम भी इस माहौल का हिस्सा हैं. लेकिन आज के खिलाड़ियों को शुरुआत से ही अपनेपन का अहसास होता है. दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी उनके साथ होते हैं. सबसे अच्छे कोच और ट्रेनर उनके साथ काम करते हैं.

टेस्ट और वनडे क्रिकेट को लेकर क्या बोले सिद्धू?

टेस्ट और वनडे क्रिकेट के लिए घटती जगह को लेकर पूछे गए सवाल पर सिद्धू ने कहा कि क्रिकेट का मौजूदा स्वरूप दर्शकों की मांग और बाजार की जरूरतों के हिसाब से आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा- लोग टी20 क्रिकेट देखना चाहते हैं, इसलिए यह खेला जा रहा है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वनडे क्रिकेट को नजरअंदाज किया जा रहा है. अगर आप 20 वनडे खेल रहे हैं, तो 25 टी20 भी खेल रहे हैं."

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सिद्धू ने आगे कहा कि क्रिकेट में वही फॉर्मेट प्राथमिकता हासिल करेगा, जिसकी मांग होगी और जो व्यावसायिक रूप से फायदेमंद होगा. उन्होंने कहा कि जो बिकेगा और व्यावसायिक तौर पर व्यवहारिक होगा, उसे हमेशा प्राथमिकता मिलेगी.

ILT20 के आयोजकों की तारीफ

सिद्धू ने ILT20 जैसी लीग के जरिए क्रिकेट का विस्तार करने के लिए खेल प्रशासकों की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में क्रिकेट को जिस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है, ILT20 उसका शानदार उदाहरण है.



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