बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 16 दिसंबर को अपने देश लौटने की इच्छा जताई है. इस बीच 18 नवंबर को नाराइल जिले में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के दो नेताओं की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई. दूसरी तरफ पूरे बांग्लादेश में कई दिनों से कपड़ा कामगारों का आंदोलन चल रहा है, और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं.

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इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें कहीं आग लगी दिखती है, तो कहीं आग बुझने के बाद का नजारा दिखाई देता है. लोग इन वीडियो को बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का बताकर शेयर कर रहे हैं. साथ ही लिख रहे हैं कि चुन-चुनकर हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई.

इस खबर में हम ऐसे ही तीन वीडियो की बात करेंगे, जो किन्हीं और घटनाओं से संबंधित हैं.

मंदिर के पास आग का ये वीडियो भारत का है.

इस वीडियो में किसी मंदिर के पास एक भीषण आग लगी नजर आती है. फेसबुक पर एक व्यक्ति ने लिखा, "बांग्लादेश में भगवान का मंदिर जला दिया मुसलमान. जागो हिंदू जागो."

लेकिन सच्चाई ये है कि ये वीडियो बांग्लादेश का नहीं, बल्कि भारत का है.

रिवर्स सर्च के जरिये ये वीडियो हमें ‘देवरिया दर्पण’ नाम के एक फेसबुक पेज पर 21 नवंबर के एक पोस्ट में मिला. कैप्शन के मुताबिक, ये घटना मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के कुकड़ा चौक की है, जहां एक गोदाम में आग लग गई थी. ‘लाइव हिंदुस्तान’ की रिपोर्ट के मुताबिक, आतिशबाजी की चिंगारी से प्लास्टिक के एक गोदाम में आग लगी थी, और 11 दमकल गाड़ियों ने पांच घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया.

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ढाका के एक बाजार में लगी आग का है वीडियो

इस वीडियो में एक बड़े इलाके में लगी आग बुझने के बाद का मंजर दिखाई देता है. इसे शेयर करते हुए कई लोगों ने लिखा कि बांग्लादेश में इस हिंदू इलाके को चुनकर जला दिया गया. ये वीडियो है तो बांग्लादेश का ही, लेकिन आग लगने की वजह वो नहीं है जो दावा किया जा रहा है.

गूगल लेंस के जरिये ये वीडियो हमें अब्दुल्लाह अल मसूद नाम के एक बांग्लादेशी फेसबुक यूजर के अकाउंट पर मिला. कैप्शन में लिखा था कि 19 नवंबर को ढाका के सादेक खान मार्केट में बड़ी आग लगी थी, जिसमें करीब 200 परिवारों को नुकसान हुआ. कीवर्ड सर्च करने पर हमें कुछ बांग्लादेशी रिपोर्ट्स मिलीं, जिनमें बताया गया कि आधे घंटे में इस आग पर काबू पा लिया गया था. गौरतलब है कि इससे पहले मार्च में भी इस मार्केट में आग लग चुकी है.

ढाका की झुग्गी बस्ती में लगी थी ये आग, नहीं है सांप्रदायिक मामला

किसी छत से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में एक बस्ती में लगी आग दिखाई देती है. दावा किया जा रहा है कि इस बस्ती में 200 हिंदुओं के घर जला दिए गए, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई.

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हमने जांच में पाया कि ये वीडियो ढाका की एक बस्ती में लगी आग का है, जिसमें किसी की मौत नहीं हुई थी.

रिवर्स सर्च के जरिये हमें इस आग की एक तस्वीर एक बांग्लादेशी फेसबुक पेज पर मिली, जिसे 18 नवंबर को पोस्ट करते हुए लिखा गया था, "राजधानी की महाखाली साततल्ला बस्ती इलाका." इस जानकारी के साथ हमें कई बांग्लादेशी रिपोर्ट्स मिलीं. इनके मुताबिक, 18 नवंबर की सुबह ढाका की इस झुग्गी बस्ती में आग लग गई थी, जिसमें 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस घटना में न किसी की मौत हुई और न कोई गंभीर रूप से घायल हुआ.

कुछ रिपोर्ट्स में मुस्लिम परिवार अपना घर जल जाने पर रोते-बिलखते नजर आ रहे हैं. साफ है कि हिंदुओं के घरों को चुन-चुनकर जलाए जाने का दावा बेबुनियाद है और इसमें 25 मौतों का दावा भी गलत है.

साफ है कि वायरल हो रहे तीनों वीडियो अलग-अलग घटनाओं से संबंधित हैं और इन्हें भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

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