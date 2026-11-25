उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत और तकरार दोनों जारी है. इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस को अपना फॉर्मूला समझाया है.
उन्होंने कहा कि गठबंधन में बात सीटों की संख्या की नहीं, बल्कि जीत की होनी चाहिए. अखिलेश ने सीटों के बंटवारे को 'सीट समायोजन' का नाम दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों दलों के उम्मीदवारों को सपा या कांग्रेस के बजाय INDIA गठबंधन और PDA के प्रत्याशी के रूप में पेश किया जाना चाहिए.
अखिलेश का यह पोस्ट दोनों दलों के बीच दूसरे दिन की औपचारिक बातचीत के बाद आया. इसके जरिए उन्होंने सीटों के तालमेल को लेकर अपनी प्राथमिकताएं सामने रखीं. साथ ही कांग्रेस से कहा कि वह सिर्फ सीटों की संख्या पर जोर देने के बजाय जीतने वाली सीटों पर ध्यान दे.
26 सीटों पर हुई बात, बाकी सीटों के नाम भी मांगे
अखिलेश यादव ने बताया कि कांग्रेस की प्राथमिकता वाली लिस्ट में शामिल 26 सीटों पर बातचीत हो चुकी है. उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वह बाकी संभावित सीटों के नाम भी भेजे. इसके बाद दोनों दल बैठकर हर सीट और उसके उम्मीदवार पर चर्चा कर सकते हैं.
अखिलेश ने कहा कि सपा अपने आकलन और चुनावी गणित के आधार पर कांग्रेस को कुछ ऐसी सीटें भी सुझा सकती है, जिनके बारे में कांग्रेस ने अभी तक विचार नहीं किया है. उनका जोर इस बात पर है कि दोनों दल सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ें, जहां जीत की संभावना ज्यादा हो.
उन्होंने कठिन मुकाबले वाली सीटों पर दोनों दलों को मिलकर कम से कम दो उम्मीदवारों पर विचार करने का सुझाव दिया. इसके बाद उस उम्मीदवार को चुना जाए, जिसकी जीत की संभावना ज्यादा हो. दोनों दलों को मिलकर उसके लिए प्रचार करना चाहिए.
अखिलेश ने अपने पोस्ट में PDA का मुद्दा भी उठाया. PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को अलग-अलग पार्टी के नाम से देखने के बजाय INDIA गठबंधन या PDA के प्रत्याशी के रूप में पेश किया जाना चाहिए.
उनका मानना है कि इससे दोनों दलों के वोट एक-दूसरे को मिल सकेंगे. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया. अखिलेश का कहना है कि, उस चुनाव में कांग्रेस ने PDA के मुद्दे पर सहयोग किया था. अब इस पहचान को और मजबूत करने की जरूरत है.
टिकट के दावेदारों को भी दिया मैसेज
अखिलेश यादव ने टिकट के दावेदारों को भी पहले से संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि गठबंधन के नए समीकरणों के कारण कुछ सीटों पर बदलाव करना पड़ सकता है. कुछ नेताओं से चुनाव लड़ाने का वादा किया गया होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर दो-चार सीटों पर बदलाव करना पड़ेगा. किसी को मनचाही सीट नहीं मिलती है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. सरकार बनने पर सभी को सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी.
अखिलेश ने दोनों दलों के संगठनों की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि साथ मिलकर उनकी तैयारी 806 सीटों के बराबर होगी. इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर दोनों दलों के संगठन मिलकर काम करेंगे.
सीटों की संख्या पर अब भी है अलग-अलग सोच
दरअसल, दोनों दलों के बीच सबसे बड़ा सवाल सीटों की संख्या और उनकी पसंद को लेकर है. कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि सपा का जोर जीतने की संभावना पर है. कांग्रेस की प्राथमिकता लिस्ट से 26 सीटों पर चर्चा हुई है. लेकिन बाकी सीटों पर अभी सहमति नहीं बनी है.
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अखिलेश के पोस्ट पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि बातचीत जारी है. सीटों पर फैसला इस आधार पर होगा कि बीजेपी को हराया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि किसी पार्टी के लिए सीटों की कोई तय संख्या नहीं है और सीटों पर फैसले सोशल मीडिया पर नहीं होते.
फिलहाल दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है. अखिलेश ने अपना फॉर्मूला सामने रख दिया है. अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर किस तरह आगे बढ़ती है.