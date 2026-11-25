महाराष्ट्र के नागपुर में हथियारबंद बदमाशों ने 3.74 करोड़ रुपये की लूट की थी. अब इस वारदात में लूटी गई रकम के तार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले तक पहुंच गए हैं. नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम मंगलवार सुबह एक आरोपी शुभम को लेकर बालाघाट के डोरली गांव पहुंची. आरोपी की निशानदेही पर खेत में पैरे के ढेर के नीचे छिपाकर रखी गई तीन बोरियां बरामद की गईं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इन बोरियों में 3.74 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी रखी गई थी.

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जानकारी के मुताबिक, आरोपी शुभम ने करीब चार दिन पहले लूट की रकम को तीन बोरियों में भरकर छिपाया था. उसने अपने जीजा अरविंद डहरवाल के खेत में पैरे के ढेर के नीचे नकदी रखी थी.

बताया जा रहा है कि अरविंद ने खेत में रकम छिपाने के लिए जगह उपलब्ध कराने में सहयोग किया था. मंगलवार को नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को लेकर मौके पर पहुंची और उसकी निशानदेही पर तीनों बोरियों को बरामद कर लिया.

दरअसल, 18 नवंबर की रात नागपुर के तुलसी नगर इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था. बदमाशों ने व्यापारी सुरेश परमार के कर्मचारियों को निशाना बनाया और 3 करोड़ 74 लाख रुपये से भरी कार लूट ली थी.

वारदात के बाद आरोपी कार को खैरी इलाके में छोड़कर फरार हो गए थे. इसके बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी थी और अब जांच के दौरान लूट की रकम बालाघाट के डोरली गांव तक पहुंच गई.

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करोड़ों रुपये की नकदी बरामद होने के बाद पुलिस को आरोपियों की अन्य वारदातों में भी संलिप्तता का शक है. इस मामले में आरोपी शुभम के जीजा अरविंद डहरवाल की गिरफ्तारी की भी चर्चा है.

हालांकि, महाराष्ट्र पुलिस की ओर से अरविंद की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. फिलहाल नागपुर क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है और लूट में शामिल अन्य आरोपियों के साथ वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

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