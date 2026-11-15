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IND vs NZ: 7 साल बाद न्यूजीलैंड की बादशाहत खत्म, भारत ने घर में घुसकर धोया! जो कोई नहीं कर सका किया वो करिश्मा

न्यूजीलैंड को अपने घर में पिछली बार वनडे सीरीज में भी भारत ने ही हराया था. उसे 2019 में भारत के खिलाफ ही हार मिली थी. अब सात साल बाद एक बार फिर न्यूजीलैंड को भारतीय टीम ने पटखनी दी है.

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भारत ने न्यूजीलैंड को हराया. (PHOTO: BCCI)
भारत ने न्यूजीलैंड को हराया. (PHOTO: BCCI)

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड की जमीन पर इतिहास रच दिया है. पांच मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने मेजबान न्यूजीलैंड को 22 रनों से धूल चटाकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है.

इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड का अपने घर में पिछले 7 साल से चला आ रहा अजेय अभियान और लगातार 11 द्विपक्षीय सीरीज जीतने का सिलसिला भी पूरी तरह टूट गया है. खास बात यह है कि न्यूजीलैंड को अपने घर में पिछली बार भी साल 2019 में भारत ने ही हराया था. इसके बाद पिछले सात सालों में जो कोई और टीम नहीं कर सकी वो करिश्मा भारत ने ही कर दिखाया है. 

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही. कप्तान रोहित शर्मा (7 रन) और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (5 रन) सस्ते में पवेलियन लौट गए. ऋतुराज गायकवाड़ भी 18 रन बनाकर आउट हो गए और टीम ने महज 34 रन पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. 

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मुश्किल समय में अक्षर पटेल और ईशान किशन ने मोर्चा संभाला. दोनों ने जिम्मेदारी से खेलते हुए 46-46 रनों की बहुमूल्य पारियां खेलीं. हालांकि, इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन अंत में मोहम्मद सिराज (नाबाद 14) और अर्शदीप सिंह (मात्र 4 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 14 रन) ने आखिरी विकेट के लिए अहम 28 रन जोड़े, जिसकी बदौलत भारत 42.1 ओवर में 209 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सका.

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कीवी बल्लेबाजों पर भारी पड़ी भारतीय गेंदबाजी

210 रन के छोटे लक्ष्य का बचाव करने उतरी भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कीवी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. न्यूजीलैंड की पूरी टीम 48.1 ओवर में महज 187 रन पर ढेर हो गई.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: 210 का टारगेट भी चेज नहीं कर पाया न्यूजीलैंड, कहां हुई गलती? कीवी कप्तान म‍िचेल सेंटनर ने इन पर फोड़ा हार का ठीकरा

भारत की तरफ से युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने सबसे घातक गेंदबाजी करते हुए 10 ओवरों में सिर्फ 30 रन देकर 3 विकेट झटके. इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 2 और शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट अपने नाम किए.

ये भी पढ़ें- पहले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है! बचपन की तस्वीर शेयर कर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर

भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए भी बतौर कोच घर से बाहर (विदेशी धरती पर) यह पहली वनडे सीरीज जीत है. साल 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत में टेस्ट सीरीज जीतकर 12 साल का भारतीय दबदबा खत्म किया था. 

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