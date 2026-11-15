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विराट कोहली से सानिया मिर्जा तक पहनते हैं WHOOP बैंड, अब लॉन्च किया Humans फीचर

विराट कोहली से सानिया मिर्जा तक जैसे एथलीट की कलाई पर नजर आने वाले WHOOP बैंड ने नए फीचर को लॉन्च कर दिया है. न्यू फीचर का नाम WHOOP Humans है. इस फीचर के तहत यूजर्स अपने हेल्थ डेटा को साथ शेयर कर सकेंगे.

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WHOOP ने ऐप के लिए नया Humans लॉन्च किया है. (Photo: WHOOP)
WHOOP ने ऐप के लिए नया Humans लॉन्च किया है. (Photo: WHOOP)

WHOOP बैंड को दुनियाभर में मौजूद एथलीट्स पहनते हैं, जिसमें विराट कोहली और सानिया मिर्जा जैसे नाम भी शामिल हैं. अब कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम Humans है. यह फीचर WHOOP मोबाइल ऐप में मिलेगा.

Humans सोशल कनेक्टिविटी फीचर है, जिसकी मदद से WHOOP यूजर्स अपने दोस्तों और परिवारों के लोगों से जुड़ सकेंगे. वे अपनी हेल्थ और फिटनेस से संबंधित चुनिंदा डेटा शेयर कर सकेंगे. साथ ही फोटो, अपडेट और दूसरी पोस्ट भी शेयर कर सकेंगे.  इस फीचर के तहत कमेंट और रिएक्शन भी दे सकेंगे. 

WHOOP के प्लेटफॉर्म पर पहले WHOOP Teams मौजूद था, जिसके जरिए ग्रुप बेस्ड लीडरबोर्ड की सुविधा मिलती थी. कंपनी के मुताबिक, उसके 57 परसेंट ऐसे मेंबर्स थे, जो WHOOP Teams का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि Humans फीचर के तहत ग्रुप की जगह दोस्तों और परिजनों के बीच में सीधा कनेक्शन मिलेगा. 

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WHOOP Humans में शेयर कर सकेंगे ये डेटा 

WHOOP Humans फीचर्स की मदद हेल्थ और फिटनेस को लेकर डेटा का शेयर कर सकेंगे. इसमें रिकवरी स्कोर, डे स्ट्रेन और वर्कआउट स्ट्रेन, स्लीप परफॉर्मेंस भी शेयर कर सकेंगे. इसके अलावा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी (HRV) और एक्टिविटी समरी को शेयर कर सकेंगे. 

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Moments फीचर के तहत फोटो भी शेयर कर सकेंगे 

WHOOP Humans में Moments नाम का फीचर भी है, इसके जरिए यूजर्स अपनी ट्रेनिंग, इवेंट या डेली एक्टिविटी की फोटो शेयर कर सकेंगे. इन इमेज को अपने हेल्थ और फिटनेस डेटा के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा. इन Moments को अपने नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं या फिर प्राइवेट भी रख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: 10 हजार रुपये के रेंज में ये हैं 5 स्मार्टफोन्स, अगले साल डबल हो सकती है कीमत

प्राइवेसी कंट्रोल्स भी मिलेंगे 

WHOOP Humans के साथ प्राइवेसी कंट्रोल्स फीचर भी मिलते हैं. कई बार डेटा संवेदनशील होता है, जिसकी वजह से प्राइवेसी कंट्रोल की मदद से उनको दूसरों से छिपा सकते हैं. हर एक हेल्थ पैरामीटर्स पर अलग-अलग कंट्रोल्स दिए गए हैं. कंपनी ने अपनी डेटा पॉलिसी को दोहराते हुए कहा है कि वे अपने मेंबर्स का डेटा न तो बेचते हैं और न ही कमर्शियली इस्तेमाल करके कमाई करते हैं. 

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