500 संतानों का पिता विश्वास, 68.5 इंच का RDX... पुष्कर मेले में छाए शाही घोड़े

राजस्थान के पुष्कर में अंतरराष्ट्रीय पशु मेले की रौनक बढ़ने लगी है. देश के अलग-अलग हिस्सों से पशुपालक अपने खास घोड़ों के साथ यहां पहुंच रहे हैं. इस बार मेले में मारवाड़ी नस्ल के कुछ घोड़े सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. महाराष्ट्र से आया 68.5 इंच ऊंचा RDX अपनी कद-काठी से लोगों को रोक रहा है, करीब 10 साल का एलेक्स 5 करोड़ रुपये की कीमत को लेकर सुर्खियों में है, तो सफेद रंग का विश्वास अपनी शाही मौजूदगी और 500 से ज्यादा संतानों के दावे की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. इन्हें देखने के लिए मेले में लोगों की भीड़ जुट रही है.

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68.5 इंच का RDX, नाम भी बिल्कुल अलग

महाराष्ट्र से पुष्कर पहुंचे मारवाड़ी नस्ल के घोड़े RDX की सबसे बड़ी पहचान उसकी 68.5 इंच की ऊंचाई है. गठीला शरीर और शानदार चाल इसे दूसरे घोड़ों से अलग बनाती है. मेला मैदान में जब RDX निकलता है तो लोग उसे देखने के लिए रुक जाते हैं. कई लोग उसके साथ तस्वीरें और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं.

RDX का नाम भी लोगों की उत्सुकता बढ़ाता है. उसके मालिक के मुताबिक, बचपन से ही घोड़े का स्वभाव फुर्तीला और दबंग था. इसी वजह से उसका नाम RDX रखा गया. मालिक के मुताबिक, उसकी सेहत और फिटनेस बनाए रखने के लिए खास देखभाल की जाती है.

दिलचस्प बात यह भी है कि स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक RDX मोबाइल में घोड़ी की आवाज सुनकर अपने मालिक के पास दौड़कर आता है. रिपोर्ट में उसकी उम्र करीब साढ़े छह साल और कीमत 5 करोड़ रुपये मांगे जाने की बात कही गई है. हालांकि, ये जानकारी मालिक के दावे पर आधारित है.

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5 करोड़ का एलेक्स भी बना मेले का स्टार

RDX के साथ महाराष्ट्र से आया मारवाड़ी घोड़ा एलेक्स भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. करीब 10 साल के एलेक्स की ऊंचाई 65 इंच बताई गई है. उसकी सुडौल बनावट, चमकदार त्वचा और शाही चाल लोगों को आकर्षित कर रही है.

एलेक्स की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई गई है. उसके मालिक के मुताबिक, RDX और एलेक्स दोनों को ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनकी नस्ल तथा प्रजनन क्षमता की वजह से उनकी कीमत इतनी ज्यादा है.

500 से ज्यादा संतानों का पिता 'विश्वास'

पुष्कर मेले में सफेद रंग का मारवाड़ी घोड़ा विश्वास भी खूब चर्चा में है. दूध जैसे सफेद रंग और शाही कद-काठी वाला यह घोड़ा दूर से ही लोगों का ध्यान खींच रहा है.

विश्वास को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उसके मालिक के इस दावे की है कि वह अब तक 500 से ज्यादा संतानों का पिता बन चुका है. यही वजह है कि पशुपालकों और घोड़ों के शौकीनों के बीच उसकी खास पहचान बनी हुई है.

विश्वास की मेले में खास एंट्री भी चर्चा में है. उसकी एंट्री करीब 100 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में कराने की तैयारी की गई है. उसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंच रहे हैं.

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पुष्कर में क्यों खास हैं मारवाड़ी घोड़े?

पुष्कर का पशु मेला सिर्फ खरीद-फरोख्त के लिए नहीं जाना जाता. यहां देशभर से पशुपालक अपनी खास नस्लों के पशु लेकर पहुंचते हैं. राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से भी पशुपालक आते हैं.

मारवाड़ी घोड़ों की खास कद-काठी, चाल और उनकी शाही पहचान की वजह से अश्वप्रेमियों में इन्हें लेकर खास उत्साह रहता है. इस बार RDX, एलेक्स और विश्वास जैसे घोड़ों ने मेले की रौनक और बढ़ा दी है. एक की पहचान 68.5 इंच की ऊंचाई है, दूसरा करोड़ों की कीमत के लिए चर्चा में है और तीसरे के बारे में 500 से ज्यादा संतानों का दावा किया जा रहा है. यही वजह है कि पुष्कर मेले में इस बार घोड़े भी किसी सेलिब्रिटी से कम नजर नहीं आ रहे.

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