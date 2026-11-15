scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

500 संतानों का पिता विश्वास, 68.5 इंच का RDX... पुष्कर मेले में छाए शाही घोड़े

राजस्थान के पुष्कर पशु मेले में इस बार मारवाड़ी नस्ल के घोड़े खास आकर्षण बने हुए हैं. महाराष्ट्र से पहुंचे 68.5 इंच ऊंचे RDX और करीब 5 करोड़ रुपये कीमत वाले Alex को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है, वहीं 500 से ज्यादा संतानों का पिता होने के मालिक के दावे के चलते ‘विश्वास’ भी चर्चा में है.

Advertisement
X
पुष्कर मेला 2026 में पहुंचे हैं शाही घोड़े. (Photo: ITG)
पुष्कर मेला 2026 में पहुंचे हैं शाही घोड़े. (Photo: ITG)

राजस्थान के पुष्कर में अंतरराष्ट्रीय पशु मेले की रौनक बढ़ने लगी है. देश के अलग-अलग हिस्सों से पशुपालक अपने खास घोड़ों के साथ यहां पहुंच रहे हैं. इस बार मेले में मारवाड़ी नस्ल के कुछ घोड़े सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. महाराष्ट्र से आया 68.5 इंच ऊंचा RDX अपनी कद-काठी से लोगों को रोक रहा है, करीब 10 साल का एलेक्स 5 करोड़ रुपये की कीमत को लेकर सुर्खियों में है, तो सफेद रंग का विश्वास अपनी शाही मौजूदगी और 500 से ज्यादा संतानों के दावे की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. इन्हें देखने के लिए मेले में लोगों की भीड़ जुट रही है.

68.5 इंच का RDX, नाम भी बिल्कुल अलग

महाराष्ट्र से पुष्कर पहुंचे मारवाड़ी नस्ल के घोड़े RDX की सबसे बड़ी पहचान उसकी 68.5 इंच की ऊंचाई है. गठीला शरीर और शानदार चाल इसे दूसरे घोड़ों से अलग बनाती है. मेला मैदान में जब RDX निकलता है तो लोग उसे देखने के लिए रुक जाते हैं. कई लोग उसके साथ तस्वीरें और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

DDLJ
कौन है ये बच्ची, जो SRK के गाने पर झूमी और भारत का दिल जीत लिया?
dubai-24-karat-gold-walkway-world-first-gold-street
दुबई में बनेगा सोने का रास्ता! 24 कैरेट गोल्ड से तैयार होगा वॉकवे
GEN-Z Choice
FOMO से JOMO की तरफ बढ़ रही Gen Z, बदला ज़िंदगी जीने का तरीका
thailand
भारत में कब होगा ऐसा? थाईलैंड की सड़कें दिखाकर भारतीय ने पूछा सवाल
16-year-old boy, Iron Man, JARVIS,
16 साल की उम्र में किया ऐसा काम, लोग कहने लगे- ‘आयरन मैन’! VIDEO

RDX का नाम भी लोगों की उत्सुकता बढ़ाता है. उसके मालिक के मुताबिक, बचपन से ही घोड़े का स्वभाव फुर्तीला और दबंग था. इसी वजह से उसका नाम RDX रखा गया. मालिक के मुताबिक, उसकी सेहत और फिटनेस बनाए रखने के लिए खास देखभाल की जाती है.

दिलचस्प बात यह भी है कि स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक RDX मोबाइल में घोड़ी की आवाज सुनकर अपने मालिक के पास दौड़कर आता है. रिपोर्ट में उसकी उम्र करीब साढ़े छह साल और कीमत 5 करोड़ रुपये मांगे जाने की बात कही गई है. हालांकि, ये जानकारी मालिक के दावे पर आधारित है.

Advertisement

5 करोड़ का एलेक्स भी बना मेले का स्टार

RDX के साथ महाराष्ट्र से आया मारवाड़ी घोड़ा एलेक्स भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. करीब 10 साल के एलेक्स की ऊंचाई 65 इंच बताई गई है. उसकी सुडौल बनावट, चमकदार त्वचा और शाही चाल लोगों को आकर्षित कर रही है.

एलेक्स की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई गई है. उसके मालिक के मुताबिक, RDX और एलेक्स दोनों को ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनकी नस्ल तथा प्रजनन क्षमता की वजह से उनकी कीमत इतनी ज्यादा है.

500 से ज्यादा संतानों का पिता 'विश्वास'

पुष्कर मेले में सफेद रंग का मारवाड़ी घोड़ा विश्वास भी खूब चर्चा में है. दूध जैसे सफेद रंग और शाही कद-काठी वाला यह घोड़ा दूर से ही लोगों का ध्यान खींच रहा है.

विश्वास को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उसके मालिक के इस दावे की है कि वह अब तक 500 से ज्यादा संतानों का पिता बन चुका है. यही वजह है कि पशुपालकों और घोड़ों के शौकीनों के बीच उसकी खास पहचान बनी हुई है.

विश्वास की मेले में खास एंट्री भी चर्चा में है. उसकी एंट्री करीब 100 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में कराने की तैयारी की गई है. उसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंच रहे हैं.

Advertisement

पुष्कर में क्यों खास हैं मारवाड़ी घोड़े?

पुष्कर का पशु मेला सिर्फ खरीद-फरोख्त के लिए नहीं जाना जाता. यहां देशभर से पशुपालक अपनी खास नस्लों के पशु लेकर पहुंचते हैं. राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से भी पशुपालक आते हैं.

मारवाड़ी घोड़ों की खास कद-काठी, चाल और उनकी शाही पहचान की वजह से अश्वप्रेमियों में इन्हें लेकर खास उत्साह रहता है. इस बार RDX, एलेक्स और विश्वास जैसे घोड़ों ने मेले की रौनक और बढ़ा दी है. एक की पहचान 68.5 इंच की ऊंचाई है, दूसरा करोड़ों की कीमत के लिए चर्चा में है और तीसरे के बारे में 500 से ज्यादा संतानों का दावा किया जा रहा है. यही वजह है कि पुष्कर मेले में इस बार घोड़े भी किसी सेलिब्रिटी से कम नजर नहीं आ रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पटना में नितिन नवीन के आवास पर छठ पूजा की धूम, देखें तस्वीरें |
    वेतन 30 हजार टका चाहिए... बांग्लादेश में फिर सड़कों पर कपड़ा मजदूर, 50 फैक्ट्रियां बंद, सेना तैनात |
    बिरसा मुंडा जयंती पर CM योगी का बड़ा कार्यक्रम, 50 हजार छात्रों को मिले टैबलेट |
    अयोध्या से जनकपुर तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन, 23 नवंबर से शुरू होगी रेल सेवा |
    छठ पूजा पर दिल्ली के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देखें |
    लखनऊ के गोमती घाट पर छठ पूजा का उत्साह, व्रतियों ने दिया ढलते सूर्य को अर्घ्य |
    सीएम योगी ने लोक आस्था के महापर्व छठ पर की पूजा-अर्चना, देखें तस्वीरें |
    Diljit Dosanjh Indore concert: 'महाकाल रखवार हमारो', भारी सुरक्षा के बीच इंदौर पहुंचे दिलजीत दोसांझ, उज्जैन से आए फैंस के पोस्टर वायरल |
    छठ की खुशियों के बीच पटना में बड़ा हादसा, गंगा में डूबे 4 युवक… तीन की तलाश जारी |
    फ्रांस में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन के दौरान बवाल, देखें दुनिया आजतक
    Advertisement