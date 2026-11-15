अयोध्या से जनकपुर तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन, 23 नवंबर से शुरू होगी रेल सेवा

भारत और नेपाल के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या और नेपाल के जनकपुर धाम के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा को मंजूरी दी है. यह ट्रेन भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या को माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम से जोड़ेगी. करीब 604 किलोमीटर का यह सफर उत्तर प्रदेश और बिहार के कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा.

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रेलवे के मुताबिक, इस सेवा से दोनों देशों के श्रद्धालुओं और यात्रियों को आने-जाने में आसानी होगी. साथ ही रामायण से जुड़े धार्मिक स्थलों के बीच पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

10 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

इस ट्रेन का सफर अयोध्या कैंट से शुरू होकर जनकपुर धाम तक जाएगा. रास्ते में इसके 10 व्यावसायिक ठहराव होंगे. इनमें मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शिशो, मधुबनी और जयनगर समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं.

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रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ट्रेन उत्तर प्रदेश के अयोध्या, मनकापुर और बस्ती से होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी. इसके बाद बिहार में दाखिल होगी. बिहार के कई शहरों से गुजरने के बाद यह नेपाल के जनकपुर धाम पहुंचेगी.

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नई ट्रेन सेवा हफ्ते में एक दिन दोनों दिशाओं में चलेगी. अयोध्या कैंट से यह हर सोमवार को जनकपुर धाम के लिए रवाना होगी. वहीं, वापसी में जनकपुर धाम से हर शनिवार को अयोध्या कैंट के लिए चलेगी. इससे अयोध्या और जनकपुर के बीच धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों को एक सीधा रेल विकल्प मिलेगा. खासकर रामायण से जुड़े तीर्थस्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को इसका फायदा हो सकता है.

धार्मिक पर्यटन और स्थानीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

रेलवे का मानना है कि इस सेवा से भारत और नेपाल के बीच सीमा पार यात्रा आसान होगी. अयोध्या और जनकपुर धाम दोनों ही धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अहम स्थान हैं. इनके बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने से रामायण सर्किट से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

इससे सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं, बल्कि कारोबार, शिक्षा और पारिवारिक कारणों से यात्रा करने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी. बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय कारोबार, होटल, पर्यटन सेवाओं और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को भी फायदा पहुंच सकता है.

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भारत-नेपाल के रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती

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भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं. दोनों देशों के लोगों के बीच धार्मिक परंपराओं और पारिवारिक रिश्तों का भी गहरा जुड़ाव है. रेलवे की यह पहल दोनों देशों के बीच संपर्क को और मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है.

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