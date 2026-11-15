वेतन 30 हजार टका चाहिए... बांग्लादेश में फिर सड़कों पर कपड़ा मजदूर, 50 फैक्ट्रियां बंद, सेना तैनात

बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में एक बार फिर मजदूरों का आंदोलन तेज हो गया है. वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर रविवार को गारमेंट फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने कई औद्योगिक इलाकों में प्रदर्शन किया. ताजा विरोध के बीच 13 गारमेंट फैक्ट्रियों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया, जबकि पांच अन्य फैक्ट्रियों में एक दिन की छुट्टी घोषित की गई. फैक्ट्री मालिकों के मुताबिक, औद्योगिक क्षेत्र में कुल 50 फैक्ट्रियों में कामकाज प्रभावित हुआ है.

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राजधानी ढाका के नजदीक गाजीपुर के कोनाबाड़ी और मौचक इलाकों में मजदूर सड़कों पर उतर आए. एक गारमेंट फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस ने कार्रवाई की. इसके बाद आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों के कर्मचारी भी सड़कों पर आ गए और प्रबंधन को कई इकाइयां बंद करनी पड़ीं.

गाजीपुर इंडस्ट्रियल पुलिस के सुपरिटेंडेंट अमजद हुसैन ने कहा कि रविवार सुबह मजदूरों ने अलग-अलग जगहों पर जुटने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते उन्हें रोक दिया.

औद्योगिक इलाकों के संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने अर्धसैनिक बलों की 13 प्लाटून तैनात की हैं. इसके अलावा दंगा नियंत्रण पुलिस, स्पेशल रिस्पॉन्स बटालियन और अंसार बटालियन के जवान भी सुरक्षा में लगाए गए हैं. 25 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को भी जिम्मेदारी दी गई है.

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12,500 से 30,000 टका वेतन की मांग

बांग्लादेश में गारमेंट सेक्टर के मजदूर पिछले कई हफ्तों से न्यूनतम मासिक वेतन 12,500 टका से बढ़ाकर 30,000 टका करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि खाने-पीने की चीजों, मकान के किराये, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उनकी आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ी है.

सरकार ने एक नवंबर को न्यूनतम वेतन बोर्ड का गठन किया था. बोर्ड की पहली बैठक में नवंबर के अंत तक नई वेतन व्यवस्था की सिफारिशें अंतिम रूप देने पर सहमति बनी थी. सोमवार को बोर्ड की अगली बैठक होनी है, जिसमें बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के प्रतिनिधि भी अपनी मांग और प्रस्ताव रखेंगे.

बांग्लादेश इकोनॉमी की नींव कपड़ा सेक्टर

बांग्लादेश चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट निर्यातक देश है. इस उद्योग में 40 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और देश की कुल निर्यात आय में इसकी हिस्सेदारी 80 फीसदी से अधिक है. H&M, Zara और Gap जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बांग्लादेश से कपड़े मंगाते हैं.

फैक्ट्री मालिकों ने चेतावनी दी है कि उत्पादन के सबसे व्यस्त सीजन में लगातार हड़ताल और फैक्ट्रियों के बंद रहने से स्प्रिंग और समर कलेक्शन के ऑर्डर की डिलीवरी प्रभावित हो सकती है. इससे विदेशी खरीदारों का भरोसा कमजोर पड़ने और ऑर्डर रद्द होने का खतरा है.

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