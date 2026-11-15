Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

टीम इंडिया ने माउंट माउंगानुई में रविवार को खेले गए 5वें वनडे में न्यूजीलैंड को 22 रनों से हराकर सीरीज पर जमाया कब्जा. वहीं, RBI ने बैंकिंग सिस्टम में साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने के लिए छह घंटे में रिपोर्टिंग वाला नियम लागू कर दिया है. इन खबरों के अलावा, छठ पूजा के मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए DMRC सोमवार सुबह जल्दी सर्विस शुरू करेगा. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें

और पढ़ें

IND vs NZ: 7 साल बाद न्यूजीलैंड की बादशाहत खत्म, भारत ने घर में घुसकर धोया! जो कोई नहीं कर सका किया वो करिश्मा

टीम इंडिया ने माउंट माउंगानुई में रविवार को खेले गए 5वें वनडे में न्यूजीलैंड को 22 रनों से हराया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली. इस मैच में भारत ने 210 रनों का लक्ष्य दिया था, इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 187 रनों पर सिमट गई. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की धरती पर 7 साल बाद वनडे सीरीज जीती है.

कैदियों के अधिकारों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, जेलों में भेदभाव पर रहेगी नजर

हरियाणा की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' का गठन किया गया है. हर जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे. इस बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य जेलों में बंदियों के मानवाधिकार और मानवीय गरिमा की रक्षा करना है, इसके तहत बोर्ड को प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य रूप से जेल का निरीक्षण करना होगा.

Advertisement

लक्ष्य सेन ने घर में घुसकर जापानी स्टार को रौंदा, पहला गेम हारने के बाद पलटा पासा...फिर रच दिया इतिहास

भारतीय बैडमिंटन के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने जापान के कुमामोटो में खेले गए जापान मास्टर्स 2026 के पुरुष सिंगल्स फाइनल में धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है. खिताबी मुकाबले में लक्ष्य ने जापान के ही स्टार खिलाड़ी कोकी वतनबे को 64 मिनट तक चले रोमांचक मैच में 13-21, 21-18, 21-14 से मात दी.

पहले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है! बचपन की तस्वीर शेयर कर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने बचपन की एक बेहद आइकॉनिक तस्वीर को रीक्रिएट किया है. इस तस्वीर में वह अपने पहले वाले क्रिकेट बैट के साथ नजर आ रहे हैं. इस दिल को छू लेने वाली तस्वीर के साथ सचिन ने कैप्शन में लिखा कि पहले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है! 15 नवंबर 1989 को 16 साल के सचिन ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

बंगाल की खाड़ी में बन रहा गंभीर चक्रवाती तूफान, IMD ने इन जिलों में जारी किया अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में 19 से 21 नवंबर तक चक्रवाती तूफान बन रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, इसके कारण पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने बताया कि इसके कारण 19-21 नवंबर के बीच दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. खासकर तटीय इलाकों में बारिश की संभावना है.

Advertisement

RBI 6-Hour Rule: अब आपका बैंक खाता हुआ और सुरक्षित, RBI लाया 6 घंटे वाला निमय

RBI ने बैंकिंग सिस्टम में साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने के लिए छह घंटे में रिपोर्टिंग वाला नियम लागू कर दिया है. इसके तहत RBI की ओर से पेमेंट कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वे किसी भी साइबर सिक्योरिटी घटना की रिपोर्ट धोखाधड़ी का पता चलने के छह घंटे के अंदर CERT-In को देंं.

कल सुबह 4:30 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो... छठ पूजा पर DMRC का ऐलान

छठ पूजा के मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सोमवार, 16 नवंबर 2026 को सुबह जल्दी सर्विस शुरू करेगा. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉ. पंकज सिंह ने ऐलान किया है कि सोमवार को मेट्रो सुबह 4:30 बजे से चलेगी. रेगुलर रेवेन्यू सर्विस शुरू होने तक सभी लाइनों पर हर 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर मेट्रो ट्रेनें ऑपरेट होंगी.

'हमारे लिए यह गर्व का पल', पीएम मोदी को रिंकू सिंह ने दिया शादी का न्योता, सिंपल टीशर्ट में दिखा क्रिकेटर का सादा अंदाज

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अपनी शादी का न्योता दिया. रिंकू सिंह समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए रिंकू ने आभार व्यक्त किया और इसे अपने परिवार के लिए एक खास पल बताया.

Advertisement

PAK फौज का बागी कैप्टन रहमान गुल, अब बना BLA का नया कमांडर इन चीफ!

पाकिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने नए कमांडर-इन-चीफ का ऐलान किया है. संगठन ने वरिष्ठ कमांडर रहमान गुल उर्फ मुरीद को नया प्रमुख चुना है. इससे पहले वह BLA की मजीद ब्रिगेड का कमांडर था. रहमान गुल पाकिस्तान फौज में कैप्टन रह चुका है, लेकिन एक समय बाद उसने बगावत कर दिया और BLA में शामिल हो गया.

---- समाप्त ----