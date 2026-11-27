मशीन अब कुर्सी पर बैठे आदमी के पीछे पड़ी है. कार के नीचे लेटे आदमी के पीछे नहीं, लूम पर बैठी महिला के पीछे नहीं, और सड़क किनारे पानी की बाल्टी और टायर लिए बैठे अब्दुल के पीछे भी नहीं, जो उस बुलबुले का इंतजार कर रहा है जिससे पता चले कि आपकी ट्यूब कहां से बोल रही है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपका ईमेल लिख सकता है, आपकी स्प्रेडशीट ठीक कर सकता है और एकदम सही व्याकरण वाली फाइल नोटिंग बना सकता है. लेकिन वह साउथ एक्सटेंशन के किसी सिंक के नीचे घुसकर लीकेज ठीक नहीं कर सकता. इस सदी में पहली बार ब्लू कॉलर ज्यादा सुरक्षित यूनिफॉर्म लग रही है. बस एक ही दिक्कत है- इसे पहनने वाले हाथ कहां हैं?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दशक से यही कह रहे हैं- सिर्फ डिग्रियां नहीं, हुनर चाहिए. स्किल इंडिया मिशन 2015 में करोड़ों के टारगेट के साथ शुरू किया गया था. ITI में अब दीक्षांत समारोह होता है, छात्र गाउन पहनते हैं और प्रधानमंत्री का संबोधन होता है. तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अनुभवों से कह सकता हूं कि वहां तो इसकी कल्पना भी नहीं थी. ऐसे ही एक समारोह में उन्होंने बड़ी ईमानदारी से माना था कि अगर हुनर को इज्जत नहीं दी जाएगी, तो हुनरमंद लोग खुद को कमतर समझने लगेंगे. 'समझेंगे'? खैर, यहां वर्तमान काल आना चाहिए, क्योंकि भविष्य की चिंता भविष्य की बात नहीं है, यह आज की बात है.

प्रधानमंत्री द्वारा किया हुआ डायग्नोसिस सही था. लेकिन इलाज काम नहीं आया. हिसाब-किताब की अच्छी समझ रखने वाली संस्था कैग (CAG) ने पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ऑडिट किया था. सामने आया कि प्लेसमेंट दर 41 प्रतिशत रही, और 94 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में लाभार्थियों के बैंक विवरण या तो जीरो थे, खाली थे, या गायब ही थे. जो योजना हुनर सिखाने के लिए बनी थी, वह अपनी खुद की डेटा एंट्री भी ठीक से नहीं कर सकी. हेलो, कौशल विकास, मिलिए श्री लालफीता बाबू से.

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लेकिन यह नाकामी असल में किसी एक योजना की नहीं है. योजनाएं लाल फीतों के साथ आती हैं और ऑडिट में गायब हो जाती हैं. असली नाकामी उस समाज की है जिसे अपने बच्चों को मिस्त्री बनाना तो है, लेकिन मिस्त्री का मजाक भी उड़ाना है. 'मिस्त्री' शब्द की जड़ 'मास्टर' से जुड़ी है. हर कोई मास्टर बनना चाहता है क्योंकि हमने मिस्त्री को एक दयनीय तमगा बना दिया है. हमने ड्राइंग रूम में और राजनीतिक भाषणों में पंक्चर वाले को मजाक का विषय बना दिया, और फिर हम युवाओं से कहते हैं कि वे टायर की दुकान का सपना देखें. आप सुबह अब्दुल का मजाक उड़ाकर शाम को युवाओं से नहीं कह सकते कि वे अब्दुल बन जाएं. नीतियों और पीएमओ को दिखाई जाने वाली पावरपॉइंट स्लाइडों में यही बेसुरापन चलता है.

शब्दों का खेल देखिए. इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, वेल्डर हुनरमंद हों या न हों, सबको एक ही शब्द में समेट दिया जाता है- लेबर. लेबर चौक पर यह सस्ती लेबर है. जो आदमी किसी फाइल पर दो बार मुहर लगाकर गलत मेज पर भेज देता है, वह अफसर है. खराब से खराब हालत में बाबू, और अच्छे से अच्छे में साहब. हमेशा 'आप', जबकि काम करने वाले दो हाथ रखने वाले इंसान को 50 साल की उम्र में भी 'छोटू' का तमगा मिलता है. भारत में इज्जत हमेशा कुर्सी के पीछे चली है, और कुर्सी किसी दफ्तर की होती थी. 'कुर्सी-नशीन' अंग्रेजों द्वारा अभिजात्य देसी लोगों को दिया जाने वाला शुरुआती प्रमाणपत्र था. इसका मतलब था दरबार में कुर्सी पर बैठने के योग्य. कुर्सी पर बैठने के लिए एक खास हैसियत चाहिए होती थी और तभी से यह जरूरत से ज्यादा बड़ी चीज मान ली गई.

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पैसा भी कुर्सी के पीछे ही चला, दो नंबर और एक नंबर दोनों में. दफ्तर की नौकरी के साथ पेंशन, पोस्टिंग, पार्किंग की जगह और कुछ विभागों में मेज के नीचे से चलने वाली अतिरिक्त कमाई भी आती थी. बढ़ई, जुलाहे और कुम्हार के हिस्से में बस थोड़ा-सा और सस्ता सौदा आया. "भैया, थोड़ा कम करो. लूट मचा रखी है." हम बढ़ई से मोलभाव करते हैं और क्लर्क को रिश्वत देते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि कोई बढ़ई क्यों नहीं बनना चाहता.

इन सबके नीचे एक पुरानी और ज्यादा भद्दी कहानी छिपी है. सदियों तक काम-धंधे जातियों से बंधे रहे. बढ़ई का बेटा बढ़ई ही बनता था, चाहे उसे लकड़ी पसंद हो या नहीं, और सामाजिक व्यवस्था ने यह तय कर दिया था कि हाथों से किया जाने वाला काम नीचे दर्जे का काम है. जाति का ढीला पड़ना इस देश के साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक था. अब कोई भी कुछ भी कर सकता था. फिर एक अजीब बात हुई. हर किसी के कुछ भी करने के बजाय, हर कोई एक ही काम करना चाहता था- डेस्क पर बैठना और डायबिटीज पालना.

हमने मोनोपॉली तो तोड़ दी, लेकिन तिरस्कार बचाए रखा. जो परिवार पीढ़ियों से फर्नीचर बनाते आए थे, वे वर्कशॉप से बाहर निकल आए. काम बुरा नहीं था, लेकिन उसे जाति के साथ नीचे गिरा दिया गया था, हमेशा के लिए दाग लगा दिया गया था, और वह दाग उस नियम के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहा जो उसने लगाया था. इज्जत के पीछे पागल समाज ने वर्कशॉप की मशीन के बजाय दफ्तर के स्टूल को चुना. भले ही मशीन से ज्यादा कमाई होती हो. पढ़ाई का मतलब शिक्षित होना नहीं रहा, बल्कि कुर्सी-नशीन होने का प्रमाणपत्र बन गया. सरकारी हो या प्राइवेट, नौकर होना अचानक आकर्षक लगने लगा. कोने का दफ्तर न भी मिले, तो दफ्तर का एक कोना ही सही.

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ऐसे ही हम हारे. हमने वे हुनर खो दिए जिन्हें बनने में पीढ़ियां लगी थीं, और इतनी बड़ी तादाद में ग्रेजुएट निकाल दिए कि डिग्री ही नई गैर-हुनरमंद लेबर बन गई. अब AI यह बताने आ पहुंचा है कि ग्रेजुएट का जो एक असली हुनर था- कुर्सी पर बैठे रहना, वह भी ऑटोमेट हो सकता है.

तो लीजिए कुछ सलाह, शुरुआत सत्ता में बैठे लोगों से. समाज द्वारा हुनर की इज्जत किए जाने से पहले युवाओं से हुनर चुनने को कहना, गाड़ी के आगे घोड़ा रखने जैसा है और फिर घोड़े को ही दोष देने जैसा है. यह सभ्य बने बिना खुद को विकसित घोषित करने जैसा है. इज्जत किसी मंच से नहीं बांटी जा सकती. उसके बदले पैसा दीजिए. हुनरमंद कामों के लिए सम्मानजनक मजदूरी लागू कीजिए. सर्टिफिकेशन का ग्राहक के लिए कुछ मतलब बनाइए. 20 साल काम कर चुके मास्टर इलेक्ट्रीशियन को सरकारी भर्ती में उतना ही महत्व मिलने दीजिए जितना बीए ऑनर्स को मिलता है. और मजाक बंद कीजिए. हर बार जब कोई नेता फूहड़ तालियों के लिए किसी काम-धंधे का मजाक उड़ाता है, तो ITI की एक और सीट खाली रह जाती है.

अब युवाओं की बारी. डेस्क सिकुड़ रही है और कुर्सी की जगह एक एजेंटिक बॉट ले रहा है. अपने हाथों से कुछ सीखिए, और वह मशीन भी सीखिए जो आपके बगल में बैठने वाली है. स्मार्ट सेंसर समझने वाला प्लंबर, सोलर पैनल और बैटरी लगाने वाला इलेक्ट्रीशियन, सीएनसी राउटर और इंस्टाग्राम हैंडल वाला बढ़ई, ईवी खोलने वाला मैकेनिक- ये लोग अपनी कीमत खुद तय करेंगे. समझदार लोग यह हिसाब पहले ही लगा चुके हैं. जो लोग जाति या जाति से तय काम की परवाह नहीं करते, वे फर्नीचर ब्रांड, बेकरी, डिजाइन स्टूडियो और रिपेयर चेन बना रहे हैं. ऐसे कारोबार जिन्हें चलाने की इजाजत या उम्मीद उनके पूर्वजों को कभी नहीं थी. वे अपने हाथों और दिमाग से कमाते हैं, और उन्हें गर्व महसूस करने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए.

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और हम बाकी सब- ग्राहक, माता-पिता, डाइनिंग टेबल के नखरेबाज लोग उस अब्दुल का शुक्रिया अदा करें जो आपका पंक्चर बनाता है. बिना मोलभाव किए उसे पैसे दीजिए. उसे उसके नाम से पुकारिए. कोई देश सिर्फ अपनी GDP से विकसित नहीं होता. वह इस बात से विकसित होता है कि वह उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव जिनकी वजह से आसपास की दुनिया चल रही है. आपके गंदगी फैलाने के बाद उसे साफ करने वाले की इज्जत कीजिए. गंदगी न फैलाकर. उस अगले इंसान की फिक्र कीजिए जो बेसिन का इस्तेमाल करेगा. प्लेटफॉर्म, टॉयलेट सीट, या जो भी आपने गीला किया हो, उसे पोंछ दीजिए, क्योंकि सिविक सेंस सिखाया नहीं जाता, सीखा जाता है. सफाईकर्मी की इज्जत कीजिए. लेन में गाड़ी चलाइए. कांस्टेबल की इज्जत कीजिए. कतार बनाइए और आगे वाले के बीच थोड़ी जगह छोड़िए. फासले की इज्जत कीजिए.

AI डेस्क का काम ले लेगा. लेने दीजिए. हाथ हमेशा से हमारे थे. अपना हाथ जगन्नाथ. हाथ की इज्जत कीजिए. जय जगन्नाथ.

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