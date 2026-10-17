इंजर्ड ऋषभ पंत टीम में, मोहम्मद शमी से क्या है दिक्कत? न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम सेलेक्शन पर उठे सवाल

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन होते ही मोहम्मद शमी की गैरमौजूदगी एक बार फिर चर्चा में आ गई है. चोट से जूझ रहे ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा का चयन भी फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है. ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय टीम को कई बड़े मुकाबलों में अपनी गेंदबाजी से जीत दिलाने वाले शमी को आखिर मौका क्यों नहीं मिल रहा?

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भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 और 5 वनडे मुकाबलों के अलावा दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलनी है. पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगा. इस टेस्ट सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, जबकि आकाश दीप और अंशुल कम्बोज को भी तेज गेंदबाजी विभाग में जगह दी गई है.

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मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी भी टीम का हिस्सा हैं. लेकिन शमी का नाम न होना चयन को लेकर चर्चा की बड़ी वजह बन गया है. शमी ने लगातार घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरी हैं. रणजी ट्रॉफी 2026-27 में बंगाल की ओर से दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में शमी ने 5 विकेट लेकर अपनी फॉर्म दिखाई थी.

चोट से जूझते रहे हैं पंत और प्रसिद्ध

ऋषभ पंत को ईरानी कप के दौरान साइड स्ट्रेन की समस्या हुई थी. रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करते हुए पहली पारी में स्वीप शॉट खेलने के दौरान उन्हें चोट लगी थी. इसके बाद वह न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ शुरुआती दो अनऑफिशियल टेस्ट मैचों से बाहर हो गए. इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने उन्हें टेस्ट टीम में बनाए रखा है. हालांकि, उनकी उपलब्धता फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी. पंत के 7 से 10 नवंबर तक लिंकन में होने वाले तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट में खेलने की संभावना है. शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज के भी इस मुकाबले में उतरने की उम्मीद है. यह मैच टेस्ट सीरीज से पहले खिलाड़ियों को लय हासिल करने का मौका दे सकता है.

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प्रसिद्ध कृष्णा को भी टेस्ट टीम में जगह मिली है, लेकिन उनके खेलने पर फिटनेस की शर्त लागू है. प्रसिद्ध को लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में खिंचाव सामने आया था. राहत की बात यह रही कि स्कैन में मांसपेशियों के फटने की पुष्टि नहीं हुई. वह पिछले दो सप्ताह से रिकवरी, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग तथा मोबिलिटी ड्रिल्स पर काम कर रहे हैं. प्रसिद्ध को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में भी चुना गया है, लेकिन केवल शुरुआती तीन मैचों के लिए.

फॉर्म में शमी, फिर क्यों हो रहे इग्नोर?

मोहम्मद शमी का टेस्ट टीम में चयन नहीं होना सबसे बड़ा सवाल है. अनुभवी तेज गेंदबाज ने भारतीय क्रिकेट में कई अहम मौकों पर अपनी उपयोगिता साबित की है, लेकिन न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुने गए तेज गेंदबाजों में उनका नाम नहीं है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में चयनकर्ताओं ने शमी को बाहर रखने की वजह स्पष्ट नहीं की है. इसलिए उनकी गैरमौजूदगी को किसी खास चोट, फिटनेस समस्या या प्रदर्शन से जोड़ना सही नहीं होगा. फिलहाल इतना साफ है कि टीम मैनेजमेंट ने तेज गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कम्बोज जैसे विकल्पों पर भरोसा जताया है. नीतीश कुमार रेड्डी भी गेंदबाजी में अतिरिक्त विकल्प देंगे.

आकाश दीप ने ईरानी कप में अच्छा प्रदर्शन कर टीम में वापसी की है, जबकि अंशुल कम्बोज को भी टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. ऐसे में शमी को मौका नहीं मिलने पर उठ रहे सवालों का जवाब चयनकर्ताओं की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण आने के बाद ही मिल सकेगा. जसप्रीत बुमराह नवंबर 2025 के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में उतर सकते हैं. टीम मैनेजमेंट उनके वर्कलोड को नियंत्रित रखना चाहता है, ताकि वह अगले साल घरेलू मैदान पर होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए फिट रहें. स्पिन विभाग में कुलदीप यादव के साथ रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को चुना गया है. वहीं, साई सुदर्शन की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है.

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न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज

पहले तीन वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कम्बोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा* और कुलदीप यादव

चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव

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