अर्शदीप-समरीन का प्यार अब टैटू में आया नजर, एक ने बनवाया 'SK' तो दूसरे ने 'AS'

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और उनकी गर्लफ्रेंड समरीन कौर एक बार फिर पनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दोनों ने इस बार अपने रिश्ते को लेकर एक खास अंदाज अपनाया है. अर्शदीप और समरीन ने एक-दूसरे के नाम के शुरुआती अक्षरों का टैटू बनवाया है. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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किसके हाथ पर क्या लिखा है?

अर्शदीप ने अपने हाथ पर SK का टैटू बनवाया है, जो समरीन कौर के नाम के शुरुआती अक्षर हैं. वहीं, समरीन ने अपने हाथ पर AS लिखवाया है, जो अर्शदीप सिंह के नाम के शुरुआती अक्षर हैं.

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दोनों टैटू के साथ छोटा-सा हार्ट भी बनाया गया है. इस खास डिजाइन को अब उनके रिश्ते की एक निजी निशानी के तौर पर देखा जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने यह टैटू Aliens Tattoo में बनवाया है.

सोशल मीडिया पर पहले भी चर्चा में रहा रिश्ता

अर्शदीप और समरीन की तस्वीरें हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. दोनों अक्सर साथ में सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते रहते हैं. कुछ हफ्ते पहले भी इंस्टाग्राम पर एक समरीन ने एक फोटो पोस्ट करी जिस पर अर्शदीप ने कमेंट में 'My Person' भी लिखा था. सोमवार (7 सितंबर) को समरीन कौर का बर्थडे भी है.

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कौन हैं समरीन कौर?

समरीन कौर एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हैं. समरीन के करियर को उस वक्त बड़ा मौका मिला, जब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2018 में जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया और फाइनलिस्ट के तौर पर जगह बनाई. इसके बाद उन्होंने कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में काम किया और धीरे-धीरे एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा.

समरीन कौर ZEE5 की वेब सीरीज 'नेल पॉलिश' में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने '83' और 'सरदार जी 2' जैसी फिल्मों में भी काम किया है. मॉडलिंग से लेकर फिल्मों और डिजिटल प्रोजेक्ट्स तक, समरीन ने अपने करियर में अलग-अलग तरह के काम किए हैं.

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