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BMW i5 LWB भारत में लॉन्च, 669KM रेंज और 33 मिनट में चार्ज, कीमत है इतनी

BMW i5 LWB को पिछले महीने ही भारत में शोकेस किया गया था. इस इलेक्ट्रिक सेडान को भारत में ही कंपनी के चेन्नई प्लांट में लोकली असेंबल किया जा रहा है. कंपनी का दावा है कि, ये सेगमेंट में सबसे लंबे व्हीलबेस के साथ आती है, जो केबिन में बेहतर स्पेस देगी.

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BMW i5 LWB की असेंब्लिंग चेन्नई स्थित प्लांट में किया जाएगा. Photo: ITG
BMW i5 LWB की असेंब्लिंग चेन्नई स्थित प्लांट में किया जाएगा. Photo: ITG

BMW i5 LWB price in India: जर्मनी की प्रमुख लग्ज़री कार निर्माता कंपनी BMW ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक सेडान BMW i5 LWB लांग व्हीलबेस वर्जन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. पिछले महीने भारत में सरप्राइज डेब्यू करने वाली यह कार अब 79.60 लाख रुपये की शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम) में बेची जाएगी. खास बात यह है कि BMW i5 LWB को भारत में ही कंपनी के चेन्नई प्लांट में लोकली असेंबल किया जा रहा है. यानी कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक सेडान को भारत में बनाकर इसकी कीमत को कम से कम रखने की पूरी कोशिश की है.

BMW i5 का ये लांग व्हीलबेस वर्जन को इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ पेश किया गया है. इसका फर्स्ट एडिशन भी इसी 79.60 लाख की शुरुआती कीमत के साथ पेश किया गया था. हालांकि, इस स्पेशल एडिशन की सिर्फ 99 यूनिट ही उपलब्ध थीं और लॉन्च से पहले ही सभी यूनिट बिक चुकी हैं. कंपनी का दावा है कि, ये अपने सेगमेंट की सबसे लंबी कार है.
 

BMW i5 LWB
BMW i5 LWB की लंबाई 5 मीटर से ज्यादा है. Photo: ITG

साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 5,175 मिमी, चौड़ाई 2,156 मिमी और ऊंचाई 1,520 मिमी है. कार का व्हीलबेस 3,105 मिमी है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेस वाली कार बनाता है. इसके फ्रंट में BMW की बड़ी किडनी ग्रिल दी गई है, जिसके चारों ओर BMW आयकॉनिक ग्लो कंटूर लाइटिंग मिलती है. इसके साथ अडैप्टिव LED हेडलाइट्स और वर्टिकल डे-टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं. 

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कार में पहले की तुलना में ज्यादा शैलो किंक मिलता है, जिस पर '5' बैज दिया गया है. ब्लैक साइड स्कर्ट्स, फ्लश डोर ओपनर्स और 5-पैटर्न वेलकम कार्पेट लाइट इसके प्रीमियम लुक को और खास बनाते हैं. कार में 20-इंच M अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, जिनमें मिक्स्ड-टायर सेटअप मिलता है. पीछे की तरफ स्लिम L-शेप ट्विन-लाइट LED टेललाइट्स दी गई हैं. ये कार मिनरल व्हाइट, फाइटोनिक ब्लू, कॉर्बन ब्लैक और ऑक्साइड ग्रे कलर में आती है.

कैसा है केबिन

BMW ने i5 LWB के केबिन को भी काफी लग्जरी बनाया है. इसमें पूरी तरह वीगन इंटीरियर दिया गया है. स्टैंडर्ड डुअल-टोन वैगेंजा अपहोलस्ट्री कॉपर ब्राउन और एटलस ग्रे कलर थीम से सजाया गया है. डैशबोर्ड पर BMW का कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 12.3-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9-इंच की कंट्रोल स्क्रीन शामिल है. इसके अलावा इल्यूमिनेटेड क्रिस्टल-जैसा BMW इंटरैक्शन बार दिया गया है, जो एम्बिएंट लाइटिंग और AC कंट्रोल्स को एक साथ जोड़ता है.

 

BMW i5 Electric Car
BMW i5 LWB के साथ कंपनी बीएमडब्ल्यू वॉलबॉक्स चार्जर भी दे रही है. Photo: ITG

कार के अंदर हैंडमेड क्रिस्टल ग्लास एलिमेंट्स दिए गए हैं. इसके साथ बॉटम-फ्लैट M स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है. आराम के लिए फ्रंट एक्टिव सीट वेंटिलेशन, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और स्काई लाउंज पैनारोमिक ग्लॉस सनरूफ मिलता है. लांग ट्रिप्स को मनोरंजक बनाने के लिए म्यूजिक के लिए बोवर्स एंड वाइकिंस का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है.

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First Edition में एक्स्ट्रा फीचर्स

BMW i5 LWB के फर्स्ट एडिशन की सभी 99 यूनिट पहले ही बिक चुकी हैं. इस खास वेरिएंट में रियर-सीट एंटरटेनमेंट पैकेज दिया गया था, जिसमें टैबलेट और टैबलेट होल्डर शामिल है. इसके अलावा सिल्वर ब्रोंज इंटीरियर एक्सेंट्स, फाइनलाइन ओपन-पोर वुड ट्रिम और डैशबोर्ड पर लेजर-एनग्रेव्ड 'First Edition' बैज दिया गया है.

BMW i5 LWB
BMW i5 LWB के फर्स्ट एडिशन के सभी यूनिट की बिक्री हो चुकी है. Photo: ITG

फुल चार्ज में 669 km तक की रेंज

BMW i5 LWB में कंपनी ने 81.6 kWh की क्षमता का हाई-वोल्टेज बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह इलेक्ट्रिक सेडान एक बार फुल चार्ज होने पर MIDC टेस्ट साइकिल के अनुसार 669 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. चार्जिंग की बात करें तो कार में 160 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है. इसके जरिए बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में सिर्फ 33 मिनट लगते हैं. कंपनी हर कार के साथ BMW Wallbox चार्जर भी दे रही है. यह 11 kW तक AC होम चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसके साथ प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन भी शामिल है.

6.7 सेकंड में रफ्तार

इस लंबी-चौड़ी इलेक्ट्रिक सेडान कार को सड़क पर दौड़ाने के लिए इसमें सिंगल रियर इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है. यह मोटर 265 bhp की पावर और 410 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी के अनुसार, यह कार महज 6.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 195 किलोमीटर प्रतिघंटा है.

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