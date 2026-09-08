बादशाह से तलाक के बाद ईशा ने रोमांस से किया तौबा, बोलीं- राखी बांध दूंगी, प्यार से उठा भरोसा?

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 में पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी शामिल हुई हैं. बीते कुछ दिनों में उनकी पर्सनल लाइफ पर काफी बवाल मचा था. रैपर बादशाह संग उनका तलाक होने के कुछ ही वक्त बाद वो शो में आ गईं. ऐसे में उनकी लव लाइफ फिर से लाइमलाइट में आई. हालांकि ईशा का कहना है कि वो शो में बादशाह संग अपने तलाक पर कोई कमेंट नहीं करने वाली हैं.
बिग बॉस में 'लव एंगल' बनाएंगी ईशा?
शो में जाने से पहले ईशा रिखी ने मीडिया से बातचीत की. जूम को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बिग बॉस के घर में लव एंगल बनाने पर रिएक्ट किया. पिछले कई सीजन्स में कंटेस्टेंट्स के बीच लव केमिस्ट्री बनी है. ऐसे में क्या ईशा भी इसी राह पर चलेंगी? इसपर उन्होंने खुलासा किया.
ईशा ने बिग बॉस के घर में रिलेशनशिप बनाने पर कहा- नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर वैसा कुछ होने भी वाला होगा तो मैं उस लड़के को राखी बांध दूंगी. मैं बिल्कुल भी लव एंगल में दिलचस्पी नहीं रख रही हूं. मेरे लिए फिलहाल वो दरवाजे बंद हो गए हैं. मैं पहले खुद पर काम करना चाहती हूं. मैं पहले खुद को ठीक होना चाहती हूं, अपने आसपास सबकुछ ठीक करना चाहती हूं.
'मैं प्यार में विश्वास करती हूं. जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ, उसके बावजूद मुझे रिलेशनशिप, दोस्ती और हर चीज में विश्वास है. चाहे वो दोस्ती हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फैमिली, मुझे लगता है कि प्यार इतनी साफ चीज है कि इसे हर कोई नहीं समझ सकता है. कभी-कभी कुछ एक्सपीरियंस आपको कड़वा बना देते हैं.'
इससे पहले ईशा रिखी ने इंडिया टुडे/आजतक से बातचीत में बादशाह संग अपने तलाक पर एक छोटा सा हिंट दिया था. वैसे तो उन्होंने तलाक पर कोई बात करने से इनकार किया, लेकिन फिर ये बताया कि शो में आने के बाद लोगों को खुद सच्चाई पता चल जाएगी.
कब हुई थी बादशाह और ईशा की शादी?
बादशाह और ईशा रिखी की शादी का खुलासा मार्च के महीने में हुआ था. ईशा की मां ने सोशल मीडिया के जरिए दोनों की शादी की तस्वीरें पब्लिक की थीं. इसके बाद ईशा ने भी बादशाह को सबके सामने अपना पति कहा था. हालांकि फिर दोनों के बीच अनबन की खबरें तेज होने लगीं. इसके बाद 31 अगस्त को ईशा और बादशाह ने तलाक की घोषणा कर फैंस को हैरान किया.