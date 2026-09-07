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टी20 मैच में पार हुई रोमांच की हद, 1 रन से जीती शुभमन गिल की टीम

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में शुभमन गिल की 21 गेंदों पर 40 रन की पारी और अर्शदीप सिंह की महंगी गेंदबाजी चर्चा में रही. अर्शदीप ने 4 ओवर में 51 रन दिए, जबकि फाजिल्का फाल्कन्स ने लुधियाना लायंस को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा दिया. जानिए मैच का पूरा हाल.

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शुभमन गिल की टीम ने अर्शदीप की टीम को 1 रन से हराया (Photo: Instagram/sherepunjabt20)
शुभमन गिल की टीम ने अर्शदीप की टीम को 1 रन से हराया (Photo: Instagram/sherepunjabt20)

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में फाजिल्का फाल्कन्स ने लुधियाना लायंस को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा दिया. इस मैच में शुभमन गिल ने 21 गेंदों पर 40 रन बनाए, जबकि लुधियाना के कप्तान अर्शदीप सिंह गेंदबाजी में बेहद महंगे साबित हुए. 

शुभमन गिल ने ठोके 40 रन

लुधियाना लायंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. फाजिल्का फाल्कन्स की ओर से ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल ने तेज शुरुआत की. उन्होंने 21 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. हालांकि, लेग स्पिनर कार्तिक चड्ढा ने उन्हें आउट कर दिया. 

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कार्तिक चड्ढा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 4 विकेट लिए. उनके प्रदर्शन से फाल्कन्स की पारी लड़खड़ा गई और टीम 112/7 के स्कोर तक पहुंच गई थी. 

अर्शदीप की गेंदबाजी रही महंगी

लुधियाना लायंस के कप्तान अर्शदीप सिंह के लिए यह मुकाबला अच्छा नहीं रहा. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 51 रन खर्च किए और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. उनकी गेंदबाजी में एक नो-बॉल भी शामिल रही. 

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फाजिल्का फाल्कन्स ने निचले क्रम के बल्लेबाजों की मदद से 170/9 का स्कोर खड़ा किया. प्रीत दत्ता ने 23 गेंदों पर 36 रन और जयवीर भिंडर ने 18 गेंदों पर 21 रन बनाए. 

आखिरी गेंद पर 1 रन से हारी लायंस

171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लुधियाना लायंस की टीम शुरुआत में दबाव में रही. हालांकि, माधव सिंह पठानिया ने नाबाद 37 रन बनाकर मैच को रोमांचक बना दिया.

आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे. लगातार बाउंड्री के बाद आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत रह गई, लेकिन पठानिया सिर्फ चौका ही लगा सके. इस तरह लायंस 1 रन से मुकाबला हार गई.

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