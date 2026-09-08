रनवे पार कर गाड़ियों से टकराया था विमान, अब मिले दोनों ब्लैक बॉक्स

मियामी एयरपोर्ट पर रविवार को हुए विमान हादसे की जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है. अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB के जांचकर्ताओं ने अमेजन प्राइम एयर के कार्गो विमान से फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर बरामद कर लिए हैं. इन्हें आम तौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है. NTSB की चेयरवुमन जेनिफर होमेंडी ने बताया कि दोनों रिकॉर्डर सोमवार रात वॉशिंगटन स्थित एजेंसी के मुख्यालय भेजे जाएंगे, जहां इनकी जांच होगी.

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32 साल पुराने बोइंग 767-33A विमान ने मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे को करीब 1,300 फीट यानी 396 मीटर तक पार कर दिया. इसके बाद विमान जमीन पर मौजूद दो वाहनों से टकरा गया. हादसे में जमीन पर मौजूद पांच लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हुए, जिनमें तीन की हालत गंभीर थी.

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दोनों पायलट सुरक्षित

विमान में सवार पायलट और को-पायलट दोनों हादसे में बच गए हैं. NTSB के मुताबिक सोमवार तक दोनों से पूछताछ नहीं हो पाई थी. हादसे में मारे गए सभी लोग जमीन पर मौजूद वाहनों में सवार थे.

एक वाहन में एयरलाइन की सफाई करने वाली टीम के सात लोग मौजूद थे. दूसरा टोयोटा SUV एयरपोर्ट की सीमा के बाहर सड़क पर चल रहा था. विमान ने इन दोनों वाहनों को टक्कर मारी.

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NTSB की 32 सदस्यीय टीम हादसे की जांच कर रही है. जेनिफर होमेंडी ने कहा कि अभी जांच शुरुआती दौर में है और हादसे की संभावित वजह जांच पूरी होने के बाद ही तय की जाएगी.

'चारों तरफ तबाही का मंजर'

होमेंडी ने हादसे की जगह का वर्णन करते हुए कहा कि वहां चारों तरफ भारी तबाही दिखाई दे रही थी. रनवे से घास तक टायरों के निशान थे और मलबा बिखरा हुआ था. जिस वैन को विमान ने टक्कर मारी, वह पूरी तरह टूट गई थी. SUV के एयरबैग भी खुले हुए थे.

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हादसे के बाद एयरपोर्ट के चार में से दो रनवे बंद रहे. घटनास्थल से विमान का ईंधन निकालने और मलबा हटाने का काम जारी रहा. विमान हादसे के वक्त दिन की तीसरी उड़ान पर था. यह सैन जुआन, प्यूर्टो रिको से मियामी आ रहा था. इससे पहले वह सिनसिनाटी से मियामी और फिर मियामी से सैन जुआन गया था.

NTSB अब यह भी जांचेगा कि रनवे पर विमान को रोकने वाले खास सिस्टम की मौजूदगी या गैरमौजूदगी का हादसे पर कोई असर पड़ा या नहीं. एजेंसी ने लोगों से घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो भी साझा करने की अपील की है, ताकि जांच में मदद मिल सके.

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