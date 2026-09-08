Shukra Gochar 2026: 11 सितंबर को राहु के नक्षत्र में पधारेंगे शुक्र! 4 राशियों की खुलेगी सोई किस्मत

Shukra Nakshatra Parivartan 2026: 11 सितंबर 2026 को भौतिक सुख, सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि के कारक ग्रह शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. शुक्र देव चित्रा नक्षत्र से निकलकर राहु के स्वामित्व वाले स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में स्वाति नक्षत्र को स्वतंत्रता, संतुलन और व्यावसायिक कुशलता का प्रतीक माना जाता है. शुक्र का अपने ही मित्र ग्रह राहु के नक्षत्र स्वाति में जाना कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. इस नक्षत्र परिवर्तन से मुख्य रूप से निम्नलिखित राशियों को विशेष आर्थिक और व्यावसायिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है.

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वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र देव ही हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए भी शुभ परिणाम लेकर आएगा.

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का फल मिलेगा. सहकर्मियों और अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पुरानी भौतिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी. पुरानी समस्याओं से निजात मिलेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर पंचम भाव को प्रभावित करेगा.

आर्थिक लाभ: अचानक धन लाभ या नए निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं.

करियर: आपकी रचनात्मक क्षमता और संवाद शैली (Communication Skills) की सराहना होगी.

प्रेम जीवन: सिंगल जातकों के लिए नया रिश्ता शुरू होने की संभावना है.

तुला राशि (Libra)

स्वाति नक्षत्र तुला राशि के अंतर्गत ही आता है और शुक्र स्वयं तुला राशि के स्वामी हैं.

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लाभ: आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी.

करियर व व्यवसाय: कला, फैशन, डिजाइनिंग, मीडिया और ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है.

पारिवारिक जीवन: दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, जिनके साथ शुक्र का मित्रवत संबंध है. शुक्र स्वाति नक्षत्र में रहकर आपके भाग्य भाव (नवम भाव) को मजबूती देंगे.

लाभ: लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

यात्रा व व्यापार: व्यावसायिक सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी. विदेश से जुड़ा व्यापार करने वालों को बड़ा लाभ हो सकता है.

मान-सम्मान: समाज में आपकी साख और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

उपाय

शुक्र के इस गोचर काल के दौरान मां लक्ष्मी की पूजा करना, उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाना और ऊं शुं शुक्राय नमः मंत्र का जप करना सभी राशियों के जातकों के लिए विशेष शुभ फलदायी रहेगा.

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