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विकेट लिया और फिर किया 'Gen-Z' सेलिब्रेशन, द‍िखाया ये ट्रेंड, रातोरात ये क्रिकेटर हुई VIRAL

विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (WDPL) में विकेट लेने के बाद एक महिला क्रिकेटर का अनोखा सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जर्सी नंबर 67 और Gen-Z स्टाइल के इस खास जश्न ने क्रिकेट फैन्स का ध्यान खींचा है.

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WDPL में मेधावी बिधूड़ी का 'Gen-Z' सेलिब्रेसन सोशल मीडिया पर हुआ VIRAL (Photo: Screengrab/Insatagram/delhipremierleaguet20)
WDPL में मेधावी बिधूड़ी का 'Gen-Z' सेलिब्रेसन सोशल मीडिया पर हुआ VIRAL (Photo: Screengrab/Insatagram/delhipremierleaguet20)

क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के साथ-साथ अपने अनोखे अंदाज के लिए भी सुर्खियां बटोरते हैं. 20 अगस्त (गुरुवार) को विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (WDPL) में सेंट्रल दिल्ली क्वींस और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के बीच पहला मुकाबला खेला गया.

इस मैच का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, सेंट्रल दिल्ली क्वींस की ऑलराउंडर मेधावी बिधूड़ी का विकेट लेने के बाद उनका खास अंदाज फैन्स को खूब पसंद आ रहा है. मेधावी बिधूड़ी का एक सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

मेधावी बिधूड़ी WDPL में सेंट्रल दिल्ली क्वींस की ओर से ऑलराउंडर के तौर पर खेलती हैं. वह दाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के साथ लेग-ब्रेक गेंदबाजी भी करती हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मुताबिक, मेधावी के इस सेलिब्रेशन के पीछे उनकी बहन का आइडिया था. उनकी बहन 'Gen-Z' स्टाइल से काफी इम्प्रेस्ड हैं और उन्होंने ही मेधावी को जर्सी नंबर 67 पहनने और विकेट लेने के बाद खास सेलिब्रेशन करने के लिए कहा था.

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यह भी पढ़ें: गॉल में जीत के बाद भी WTC की टेंशन बरकरार, भारत के लिए अब 8 टेस्ट में ‘नो मिस्टेक’ वाला गणित

इसके बाद मैदान पर मेधावी ने उसी अंदाज में जश्न मनाया और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैन्स उनके क्रिकेटिंग टैलेंट के साथ-साथ उनकी क्यूट और कॉन्फिडेंट स्टाइल की भी तारीफ कर रहे हैं.

हालांकि, सेंट्रल दिल्ली क्वींस 29 रनों से यह मुकाबला हार गई लेकिन मेधावी का Gen-Z सेलिब्रेसन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. मेधावी ने इस मैच में 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट झटके थे. वहीं, बल्लेबाजी मे मेधावी महज 5 रन पर आउट हो गई.

क्या है ‘6-7’ का Gen-Z ट्रेंड?

‘6-7’ इन दिनों Gen-Z और सोशल मीडिया की भाषा में इस्तेमाल होने वाला एक वायरल मीम/इनसाइड-जोक है. इसका कोई गहरा मतलब नहीं है. TikTok और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसे मजाकिया अंदाज में बोलने या लिखने का चलन बढ़ा, खासकर 'Six-Seven' कहने और हाथों के खास जेस्चर के साथ.

यह भी पढ़ें: 7 हैट्रिक, 2056 विकेट.. एक ऐसा रिकॉर्ड, जो आज तक नहीं टूटा, जानिए इस क्रिकेटर की कहानी

यह एक तरह का इंटरनेट स्लैंग बन गया है, जिसे युवा अक्सर बिना किसी खास वजह के भी इस्तेमाल करते हैं. यही वजह है कि मेधावी बिधूड़ी की 67 नंबर की जर्सी ने भी लोगों का ध्यान खींचा.

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एक विकेट, एक खास सेलिब्रेशन और जर्सी नंबर 67 ने मेधावी बिधूड़ी को सोशल मीडिया पर चर्चा में ला दिया है. अब उनका यह Gen-Z अंदाज क्रिकेट फैन्स के बीच खूब पसंद किया जा रहा है.

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