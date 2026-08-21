7 हैट्रिक, 2056 विकेट.. एक ऐसा रिकॉर्ड, जो आज तक नहीं टूटा, जानिए इस क्रिकेटर की कहानी

1914 में आज ही के दिन (21 अगस्त) इंग्लैंड के महान लेग स्पिनर डग राइट का जन्म हुआ था. उन्हें उस दौर में इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर माना जाता था. यहां तक कि कई लोग उन्हें इंग्लैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में भी गिनते थे.

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सिडकप में जन्मे डग राइट ने महज 17 साल की उम्र में 1932 में केंट के लिए फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया. हालांकि, टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें चार साल और इंतजार करना पड़ा. 1938 तक वह इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हिस्सा बन चुके थे.

राइट के नाम फर्स्ट-क्लास क्रिकेट का एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है. उन्होंने अपने करियर में 7 हैट्रिक लीं. इसके अलावा उन्होंने 497 फर्स्ट-क्लास मैच में 2056 विकेट झटके हैं.

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हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड उतना शानदार नहीं रहा. इंग्लैंड के लिए 34 टेस्ट मैचों में उन्होंने 108 विकेट लिए और उनकी गेंदबाजी औसत 39.11 रही. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज में तो उनका संघर्ष और भी ज्यादा नजर आया. वह 14 एशेज टेस्ट में सिर्फ एक बार विजयी टीम का हिस्सा बन सके.

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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड्स टेस्ट में राइट ने अपनी गेंदबाजी का ऐसा जलवा दिखाया कि मेहमान टीम को सिर्फ 105 रन का लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन राइट ने डॉन ब्रैडमैन, बिल मैककेब और लिंडसे हैसेट जैसे दिग्गजों को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाल दिया.

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राइट तेज गेंदबाज बनना चाहते थे और गेंद को कलाई से घुमाकर कभी-कभार स्पिन डालते थे. बाद में उन्होंने अपनी गेंदबाजी का रुख ही बदल दिया और स्पिन को हथियार बना लिया.

राइट की गेंदों में जबरदस्त उछाल और टर्न था. महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन और वॉली हैमंड भी उनकी गेंदबाजी के फैन थे. कहा जाता था कि जिस दिन राइट अपनी लय में होते थे, उन्हें खेलना लगभग नामुमकिन था.

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1946-47 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर राइट और एलेक बेडसर ने मिलकर लगभग 500 ओवर गेंदबाजी की. 1947 में लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ राइट ने एक टेस्ट में 10 विकेट लेकर 175 रन दिए.

1954 में डग राइट केंट के पहले प्रोफेशनल कप्तान बने. लेकिन टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता गया. 43 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा और बाद में 1959 में चार्टरहाउस में कोच की भूमिका संभाली.

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