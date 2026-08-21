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पाकिस्तान में छिपे 6 आतंकियों पर शिकंजा, 26/11 केस में चलेगा ट्रायल

मुंबई 26/11 आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान में मौजूद छह फरार आतंकियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है. विशेष अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ प्रोक्लेमेशन नोटिस की प्रक्रिया शुरू की है.

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26/11 मुंबई आतंकी हमले के गुनहगारों के खिलाफ ट्रायल चलेगा. (Photo- ITG)
26/11 मुंबई आतंकी हमले के गुनहगारों के खिलाफ ट्रायल चलेगा. (Photo- ITG)

मुंबई 26/11 आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान में छिपे छह फरार आतंकियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है. शुक्रवार को विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने विशेष अदालत को बताया कि इन छह आरोपियों के खिलाफ प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

इन आरोपियों में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद, जकी-उर-रहमान लखवी, साजिद मीर, अबू अलकामा, आसिम उर्फ अबू काहफा और मेजर अब्दुर रहमान पाशा शामिल हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक, सभी आरोपी पाकिस्तान में मौजूद हैं और लंबे समय से फरार हैं.

यह भी पढ़ें: न टैक्स देंगे, न बिजली बिल... PoK में अब गांधी जैसा आंदोलन

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विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने विशेष जज एसआर नवांदर को बताया कि गृह मंत्रालय को इन छह आरोपियों के खिलाफ प्रोक्लेमेशन नोटिस भेजा गया है. उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को गृह मंत्रालय ने नोटिस मिलने की पुष्टि की थी. अब इंटरपोल के जवाब का इंतजार किया जा रहा है.

गैरमौजूदगी में ट्रायल की तैयारी

अदालत अब इन आरोपियों के खिलाफ उनकी गैरमौजूदगी में ट्रायल शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 356 में कुछ घोषित फरार आरोपियों के खिलाफ उनकी गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने का प्रावधान है.

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निकम ने कहा कि पाकिस्तान लगातार इन आरोपियों की मौजूदगी से इनकार करता रहा है. उन्होंने बताया कि पहले भारत की तरफ से सिर्फ डोजियर भेजे जाते थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता था. अब अदालत में ट्रायल शुरू करने के लिए प्रोक्लेमेशन नोटिस की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है.

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है. उस दिन प्रोक्लेमेशन नोटिस और इंटरपोल से मिले जवाब को लेकर अपडेट दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते...', मुनीर आर्मी के खिलाफ PoK में फिर हुंकार

मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमलों में 166 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे. दस आतंकियों ने समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसकर कई जगहों पर हमला किया था. हमले में शामिल 9 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, जबकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था. कसाब को बाद में फांसी दी गई. अब अदालत की ताजा कार्रवाई का मकसद पाकिस्तान में मौजूद छह फरार आरोपियों को भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाना है.

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