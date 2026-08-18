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‘एक ही नारा, एक ही नाम...’, अयोध्या में भक्तिमय हुए वीरेंद्र सहवाग

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का आशीर्वाद लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- 'एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम.'

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वीरेंद्र सहवाग ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन (Photo: Screengrab/X/virendersehwag)
वीरेंद्र सहवाग ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन (Photo: Screengrab/X/virendersehwag)

क्रिकेट के मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अब भक्ति के रंग में रंगे नजर आए. सहवाग अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए और इसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया.

सहवाग ने अयोध्या यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं. तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, 'एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम.' उन्होंने कहा कि कुछ यात्राएं मीलों में नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती हैं कि वे आपके भीतर क्या जगा जाती हैं.

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सहवाग ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन को अपने लिए बेहद खास अनुभव बताया. उन्होंने लिखा कि अयोध्या नगरी में श्रीराम जन्मभूमि पर खड़े होकर श्रीराम लला की पावन उपस्थिति में नतमस्तक होना और फिर हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के सामने शीश झुकाना ऐसा अनुभव है, जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता.

हनुमानगढ़ी में सहवाग ने पूजा-अर्चना की और संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया. उनके अयोध्या पहुंचने की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में प्रशंसक भी उनसे मिलने के लिए जुटे.

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क्रिकेट के मैदान पर आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर सहवाग का अयोध्या में यह शांत और आध्यात्मिक अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. उनकी तस्वीरों में वह मंदिर परिसर में हाथ जोड़कर खड़े नजर आए.

सहवाग ने अपनी पोस्ट का अंत 'सियावर रामचंद्र जी की जय' के जयकारे के साथ किया. उनकी यह अयोध्या यात्रा क्रिकेट फैन्स के लिए भी खास रही, क्योंकि मैदान पर गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ाने वाला यह बल्लेबाज इस बार रामनगरी में श्रद्धा और भक्ति में डूबा नजर आया.

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