IND vs SL: गॉल टेस्ट में दिखा ब्रोमांस, केएल राहुल ने पडिक्कल को पहले लगाया गले फिर किया 'KISS', सामने आया वीडियो

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में चौथे दिन का टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर है. पहली पारी में बड़ी बढ़त लेने के बाद भारतीय बल्लेबाज अब तेजी से रन बना रहे हैं. भारत की कोशिश श्रीलंका के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने की होगी.

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इस बीच मैच के चौथे दिन मैदान पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया. केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच दूसरी पारी पचास से अधिक रनों की साझेदारी हुई.

पडिक्कल ने केएल राहुल को बचाया

श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या की एक गेंद पर अंपायर ने केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया. राहुल मान चुके थे कि वे आउट हैं और निराश होकर लगभग पवेलियन की तरफ लौटने ही वाले थे. लेकिन दूसरे छोर पर खड़े देवदत्त पडिक्कल को कुछ और ही लगा. पडिक्कल ने तुरंत राहुल को रोका और दबाव बनाकर रिव्यू लेने के लिए मनाया.

"KL Rahul thanks Devdutt Padikkal for pushing him to take the DRS review😭♥️." pic.twitter.com/KQowUnLslA — A.🇦🇺 (@Ayushperry) August 18, 2026

केएल राहुल के काम आया रिव्यू

राहुल ने यह सोचकर रिव्यू लिया कि शायद ही कोई चमत्कार हो. रिप्ले में देखा गया कि बल्ले का किनारा नहीं लगा था और इम्पैक्ट भी लाइन में था. लेकिन जैसे ही बॉल-ट्रैकिंग स्क्रीन पर आई, पूरा माहौल बदल गया. गेंद विकेटों के काफी ऊपर से निकल रही थी. अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और राहुल नॉटआउट करार दिए गए. श्रीलंकाई टीम यह देखकर हैरान रह गई, वहीं राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

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KL Rahul goes straight over Jayasuriya’s head with a towering strike! 💥



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राहुल ने लगाया पडिक्कल को गले

जैसे ही स्क्रीन पर नॉट आउट लिखा आया, राहुल की जान में जान आई. उन्होंने तुरंत अपने छोटे भाई जैसे साथी पडिक्कल को कसकर गले लगा लिया और खुशी के मारे उन्हें किस कर लिया. मैदान पर दोनों भारतीय बल्लेबाजों के बीच का यह ब्रोमांस कैमरे में कैद हो गया. अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. जिस पर फैन्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Devdutt Padikkal bringing out the left-handed elegance early in his innings.



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35 रन बनाकर आउट हुए राहुल

राहुल इस जीवनदान से पहले ही लय में दिख रहे थे और उन्होंने 47 गेंदों पर 35 रनों की तेज तर्रार पारी खेली. उनकी इस पारी में दो शानदार छक्के भी शामिल थे. हालांकि बाद में वे प्रभात जयसूर्या की ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए.

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