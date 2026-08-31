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IND vs AFG: हार्दिक पंड्या तैयार, सुंदर-नीतीश भी फिट... लेकिन बुमराह कब लौटेंगे? फैन्स को मिली खुशखबरी!

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी इसी हफ्ते एक अहम मीटिंग करने वाली है. इसी मीटिंग में तय होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले तीन टी20 मैचों में किन-किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा.

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धमाल मचाने को तैयार पंड्या (PHOTO: AP)
धमाल मचाने को तैयार पंड्या (PHOTO: AP)

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय टीम का अगला लक्ष्य अफगानिस्तान को पटखनी देना है. भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज किया जाएगा. 

इस सीरीज से पहले क्रिकेट फैन्स को बड़ी खुशखबरी मिली है. टीम इंडिया के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या करीब पांच महीने के लंबे ब्रेक के बाद मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. खबर है कि अगले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए उन्हें टीम में चुना जा सकता है. 

हार्दिक पंड्या ही नहीं, बल्कि युवा तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी सिलेक्शन के लिए पूरी तरह फिट हैं. ये दोनों ही खिलाड़ी काफी समय से बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जमकर पसीना बहा रहे थे और अब मैच खेलने के लिए 100% फिट हो चुके हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वॉशिंगटन सुंदर की भी वापसी पक्की

हार्दिक और नीतीश के अलावा स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी वापसी की दहलीज पर खड़े हैं. सुंदर पिछले कुछ समय से अपनी फिटनेस पर काफी काम कर रहे हैं और धीरे-धीरे उनकी ट्रेनिंग भी बढ़ाई गई है. वीकेंड पर वो चेन्नई गए हुए थे, लेकिन इस हफ्ते वो वापस बेंगलुरु लौटेंगे ताकि टीम में चुने जाने से पहले अपना फाइनल फिटनेस टेस्ट पास कर सकें. मैनेजमेंट चाहता है कि छोटे फॉर्मेट के जरिए वॉशिंगटन सुंदर की आराम से टीम में वापसी कराई जाए.

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बुमराह को लेकर फिलहाल कोई रिस्क नहीं

टीम इंडिया के यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह भी लंबे समय से मैदान से दूर हैं. हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में बुमराह को आराम दिया गया था. दरअसल, टीम मैनेजमेंट बुमराह को लेकर कोई जल्दबाजी या रिस्क नहीं लेना चाहता. इसकी वजह ये है कि इस साल के अंत में भारत को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही अहम टेस्ट सीरीज खेलनी हैं. इसलिए हो सकता है कि बुमराह अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेलें, ताकि उनके शरीर पर ज्यादा लोड न पड़े.

भले ही बुमराह अफगानिस्तान के खिलाफ न खेलें, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इसके तुरंत बाद जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए फिट हो सकते हैं. अगर उनके रिहैब में कोई नई दिक्कत नहीं आती है, तो वो एशियन गेम्स में भारतीय टीम का हिस्सा जरूर बनेंगे.

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