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माधुरी दीक्षित के इंटीमेट सीन पर मची थी सनसनी, Kissing सीन में बेकाबू हुआ था हीरो, रो पड़ी थीं एक्ट्रेस!

माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं. माधुरी ने अपनी एक्टिंग, ग्रेस और डांस से हमेशा फैंस का दिल जीता. लेकिन एक फिल्म में उनके इंटीमेट सीन पर खूब बवाल हुआ था. जानिए क्या है पूरा मामला....

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शर्मिंदा हुई थीं माधुरी दीक्षित (Photo: Screengrab/ Instagram @madhuridixitnene)
शर्मिंदा हुई थीं माधुरी दीक्षित (Photo: Screengrab/ Instagram @madhuridixitnene)

दिग्गज दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना अपने दौर में हिंदी सिनेमा के हाइएस्ट पेड एक्टर थे. विनोद खन्ना की मौजूदगी फिल्म को हिट कराने के लिए काफी होती थी. दमदार एक्टिंग से लेकर अपने गुड लुक्स तक वो फैंस के बीच छाए रहते थे. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन पर्दे पर माधुरी दीक्षित संग उनके इंटीमेट सीन ने सनसनी मचा दी थी. 

विनोद खन्ना संग माधुरी ने दिया था इंटीमेट सीन

1988 में आई फिल्म 'दयावान' में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे. फिल्म में विनोद खन्ना खुद से करीब 21 साल छोटी माधुरी दीक्षित संग पर्दे पर रोमांस करते हुए भी नजर आए. फिल्म में माधुरी और विनोद खन्ना ने काफी इंटेंस इंटीमेट सीन दिए थे.

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कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना बहक गए थे. वो अपना कंट्रोल खो बैठे थे. वो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी माधुरी दीक्षित को Kiss करते रहे थे. यह भी कहा जाता है कि किसिंग सीन देते वक्त विनोद खन्ना ने माधुरी का होंठ भी काट लिया था. बाद में उन्होंने फिर एक्ट्रेस से माफी मांगी थी.  

बता दें कि जिस समय 'दयावान' फिल्म आई थी. उस वक्त इंटीमेट सीन दिखाना अपने आप में काफी बड़ी बात होती थी. वहीं, विनोद खन्ना और माधुरी के बीच ऐज गैप भी काफी ज्यादा था. बताया जाता है कि माधुरी उस समय अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं. वो सिर्फ 21 साल की थी. जबकि विनोद खन्ना इंडस्ट्री में अपने कदम जमा चुके थे. 

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किसिंग सीन पर मचा था बवाल

विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के किसिंग सीन पर काफी बवाल मचा था. आज भी उनका किसिंग सीन हिंदी सिनेमा का सबसे कंट्रोवर्शियल किसिंग सीन माना जाता है. 

माधुरी दीक्षित ने रेडियो नशा को दिए एक पुराने इंटरव्यू में फिल्म 'दयावान' में विनोद खन्ना के साथ फिल्माए गए अपने चर्चित और विवादित किसिंग सीन पर खुलकर बात की थी. माधुरी ने स्वीकार किया था कि इस सीन का उनपर गहरा और नेगेटिव असर पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर दोबारा कभी ऐसा सीन नहीं किया. 

माधुरी ने कहा था- मुझे लगता है कि यह एक सीख और आगे बढ़ने का प्रोसेस है. आप हर चीज से कुछ न कुछ सीखते हैं और मैंने भी उससे एक सबक लिया. उस सीन के बाद मैं बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी. तभी मैंने तय कर लिया था कि आगे से मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है.

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