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इस धुरंधर की 5 साल बाद हो सकती है टीम इंडिया में वापसी, अक्षर पटेल की जगह पर मंडराया खतरा

भारत को आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है. इन मुकाबलों में चयनकर्ता युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं. क्रुणाल के लिए वापसी का रास्ता जरूर खुला है, लेकिन अंतिम फैसला उनके मौजूदा प्रदर्शन और टीम की जरूरतों पर निर्भर करेगा.

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क्रुणाल पंड्या ने भारत के लिए 5 ओडीआई और 19 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. (Photo: BCCI)
क्रुणाल पंड्या ने भारत के लिए 5 ओडीआई और 19 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. (Photo: BCCI)

श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम का प्रदर्शन आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर कुछ खास नहीं रहा था. आयरलैंड दौरे पर टीम को 0-2 से शर्मनाक शिकस्त झेलनी पड़ी थी. वहीं इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में भारत को 0-4 से हरा दिया था. यूरोप दौरे पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज भी बेअसर रहे थे, जो हार की सबसे बड़ी वजह रही.

स्पिन गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को नए विकल्प तलाशने पर मजबूर किया है. इसी बीच क्रुणाल पंड्या का नाम चर्चा में आया है, जिन्हें स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की भूमिका के लिए संभावित विकल्प माना जा रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 35 वर्षीय क्रुणाल को लेकर चयनकर्ताओं के बीच चर्चा हुई है. उन्होंने भारत के लिए आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. इसके बाद भले ही राष्ट्रीय टीम में उनकी वापसी नहीं हुई, लेकिन घरेलू क्रिकेट और IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) में उन्होंने अपनी उपयोगिता लगातार साबित की.

अक्षर पटेल का कटेगा पत्ता?
भारत के हालिया टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में स्पिन विभाग उस तरह प्रभावी नहीं रहा, जिसकी टीम को उम्मीद थी. खासकर अक्षर पटेल का प्रदर्शन साधारण रहा है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अपने पिछले छह टी20 इंटरनेशनल मैचों में अक्षर ने सिर्फ चार विकेट झटके. हालांकि इन दोनों देशों की परिस्थितियां स्पिन गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मददगार नहीं थीं, इसलिए उनके प्रदर्शन का आकलन केवल आंकड़ों के आधार पर करना उचित नहीं होगा. इसके बावजूद बड़े मुकाबलों से पहले टीम मैनेजमेंट अपने विकल्प मजबूत रखना चाहता है.
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क्रुणाल पंड्या ने आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से प्रभावशाली प्रदर्शन किया. पूरे सीजन में उन्होंने 226 रन बनाने के साथ ही 14 विकेट भी हासिल किए. बल्लेबाजी में उनका स्ट्राइक रेट 145.81 रहा, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने किफायती प्रदर्शन कर अपनी अहमियत दिखाई. टी20 क्रिकेट में बीच के ओवरों में रन रोकने और साझेदारी तोड़ने की उनकी क्षमता टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.
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क्रुणाल पंड्या के पक्ष में उनका अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी जाता है. भारत के लिए वह अब तक 19 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिनमें 15 विकेट लेने के अलावा 124 रन बनाए हैं. इसलिए उनकी संभावित वापसी किसी अनजान खिलाड़ी पर दांव लगाने जैसा नहीं होगी. चयनकर्ताओं के पास यह देखने का विकल्प है कि मौजूदा फॉर्म और अनुभव को देखते हुए उन्हें एक और मौका दिया जाए या नहीं.

क्रुणाल पंड्या के नाम की चर्चा का मतलब यह नहीं है कि अक्षर पटेल को टीम से हटाने का फैसला हो चुका है. अक्षर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी उन्हें अब भी टीम का अहम हिस्सा बनाता है. वहीं क्रुणाल की वापसी से टीम को परिस्थितियों के हिसाब से कॉम्बिनेशन बदलने का अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है.

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