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बेंगलुरु में PG की 7वीं मंजिल से कूदकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती ने दी जान, प्रेमी भी जख्मी, सगाई को लेकर था विवाद

बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में PG की सातवीं मंजिल से गिरने से 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जननी की मौत हो गई. उसका 30 वर्षीय प्रेमी गंभीर रूप से घायल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस घटना के दौरान युवती का प्रेमी भी घायल हो गया (सांकेतिक फोटो-ITG)
इस घटना के दौरान युवती का प्रेमी भी घायल हो गया (सांकेतिक फोटो-ITG)

बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में रविवार दोपहर एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहां एक पेइंग गेस्ट यानी PG की सातवीं मंजिल की छत से गिरने के बाद 23 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई. उसके साथ मौजूद 30 साल का प्रेमी भी गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा था और घटना से पहले भी दोनों में झगड़ा हुआ था.

मृतका की पहचान जननी के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से पुडुचेरी की रहने वाली थी. वह व्हाइटफील्ड के पट्टंदूरु अग्रहारा इलाके के पास एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करती थी. घायल युवक की पहचान मणिक्या वेलु के रूप में हुई है, जो भी पुडुचेरी का रहने वाला है. वह वहां एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता है. पुलिस अब दोनों के रिश्ते और घटना से पहले हुई बातचीत की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि जननी ने शनिवार को ही इस PG में कमरा किराए पर लिया था. माना जा रहा है कि वह मणिक्या वेलु के साथ उसी कमरे में रह रही थी. इससे पहले जननी व्हाइटफील्ड इलाके में ही किसी दूसरे PG में रहती थी. पुलिस अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि दोनों नए PG में साथ क्यों आए थे और वहां आने के अगले ही दिन यह घटना कैसे हो गई.

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पुलिस के मुताबिक, जननी और मणिक्या वेलु पिछले करीब छह साल से रिलेशनशिप में थे. दोनों के रिश्ते में हाल के दिनों में तनाव बढ़ गया था. बताया जा रहा है कि वेलु की हाल ही में किसी दूसरी महिला से सगाई हो गई थी. इसी बात को लेकर जननी और वेलु के बीच लगातार विवाद होने लगा था और दोनों के बीच कई बार झगड़ा हुआ था.

रविवार सुबह भी दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद दोनों PG की छत पर चले गए. पुलिस को शुरुआती जांच में आशंका है कि जननी ने सातवीं मंजिल से छलांग लगाकर जान देने का फैसला किया. पुलिस के मुताबिक, यह भी आरोप है कि छलांग लगाते समय जननी ने वेलु को अपनी ओर खींच लिया, जिसके चलते दोनों करीब सातवीं मंजिल से नीचे गिर गए. यह घटना दोपहर करीब 12:15 बजे की बताई जा रही है.

ऊंचाई से गिरने के कारण जननी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मणिक्या वेलु गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत इलाज के लिए व्हाइटफील्ड स्थित वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर ले जाया गया. डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है और पुलिस के मुताबिक फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

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पुलिस अब वेलु के बयान का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसके बयान से घटना की असली वजह और उस समय दोनों के बीच क्या हुआ, इसे समझने में मदद मिल सकती है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, वेलु की हालत बयान देने लायक होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी. इसके बाद घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है.

इस मामले में जननी की आंटी की शिकायत के आधार पर व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में अननेचुरल डेथ रिपोर्ट यानी UDR दर्ज की गई है. पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. जांच में PG में दोनों की मौजूदगी, घटना से पहले उनके बीच हुए विवाद और सातवीं मंजिल की छत तक पहुंचने से जुड़ी परिस्थितियों को भी देखा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई घायल वेलु के बयान और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी.

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