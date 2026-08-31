गुजरात में 3 बीघा जमीन के लिए खूनी खेल, साइन से मना किया तो युवक की हत्या

गुजरात के पाटन जिले में सिर्फ तीन बीघा जमीन के विवाद में एक युवक की जान चली गई. आरोप है कि जमीन बेचने के कागजात पर दस्तखत करने से मना करने पर परिवार के लोगों ने ही उस पर जानलेवा हमला कर दिया. वारदात में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीच-बचाव करने आईं उसकी मां और बहन के साथ भी मारपीट की गई. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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मामला समी तालुका के राणावाड़ा गांव का है. 27 अगस्त की दोपहर निकुल अपने पारिवारिक भाइयों के घर गया था. निकुल के पिता पेथाभाई चार भाई थे और सभी के हिस्से में कुल 3 बीघा जमीन थी. पिता की मौत के बाद निकुल ही गांव में रहकर खेती संभाल रहा था, जबकि बाकी लोग बाहर मजदूरी करते थे. बातचीत के दौरान परिजनों ने जमीन बेचने के दस्तावेज पर साइन करने का दबाव बनाया, लेकिन निकुल ने साफ इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस छिड़ गई.

घर के बाहर लाठी और हथियारों से हमला

राधनपुर के प्रभारी SDPO DySP कुणाल सिंह परमार ने बताया कि बातचीत के दौरान कहासुनी बढ़ गई. इसके बाद सभी लोग घर के बाहर आ गए. इसी दौरान घेमरभाई, मनुभाई और अशोकभाई ने कथित तौर पर एकजुट होकर निकुल पर लाठी और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल निकुल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जब निकुल को बचाने के लिए उसकी मां और बहन बीच में आईं, तो आरोपियों ने उनके साथ भी लात-घूंसों से मारपीट की और मौके से फरार हो गए.

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कुछ ही घंटों में तीनों आरोपी गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही समी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की. कुछ ही घंटों में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

अब जांच में घटना से जुड़े बाकी पहलुओं को देखा जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि जमीन की बिक्री को लेकर परिवार में विवाद किस बात पर शुरू हुआ था और हमले की पूरी घटना कैसे हुई.

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