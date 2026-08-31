Kal Ka Rashifal 1 September 2026: 4 राशियों को लाभ कराएगा सितंबर का पहला दिन, यहां पढ़ें पूरा राशिफल

मेष राशि: व्यावसायिक विषयों में आएगी सक्रियता, वाणी-व्यवहार में बढ़ेगी मधुरता

मेष राशि के जातक व्यावसायिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे और नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. आपके व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे और प्रबंधन-प्रशासन के कार्य आसानी से पूरे होंगे.

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सृजन कार्य संवार पर रहेंगे और व्यापार में सुधार बना रहेगा. खानपान में सुधार आएगा तथा वाणी और व्यवहार में मधुरता बढ़ेगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): चमकीला लाल

कल का उपाय (kal ke upay): महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान व प्रयोग करें. सृजन बढ़ाएं.

वृष राशि: योजनाओं को समय पर करें पूरा, लेनदेन के मामलों में बरतें सावधानी

वृष राशि के जातकों को अपनी योजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए. हालांकि कार्यगति थोड़ी धीमी बनी रह सकती है, लेकिन ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.

लेनदेन में कोई चूक न करें. न्यायिक मामले सक्रियता पा सकते हैं. रिश्तों और संबंधों पर विशेष जोर रहेगा. बड़प्पन से काम लें और कामकाज में ढिलाई बरतने से बचें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2 और 6

शुभ रंग (Lucky Color): गुड़ समान

कल का उपाय (kal ke upay): महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. विवेक बढ़ाएं.

मिथुन राशि: आर्थिक कार्य होंगे समय पर पूरे, व्यावसायिक मामलों में मिलेगी सफलता

मिथुन राशि के जातक अपने आर्थिक कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. बातचीत और चर्चा में संकोच दूर होगा तथा मित्र संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा.

प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा और योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी और आपका कारोबारी सफलता का प्रतिशत काफी ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): बादामी

कल का उपाय (kal ke upay): महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. सक्रिय रहें.

कर्क राशि: प्रभावपूर्ण रहेगा प्रबंधन, उद्योग और व्यापार में हासिल होगी सफलता

कर्क राशि के जातक प्रभावपूर्ण प्रबंधन बनाए रखने में सफल होंगे. कार्यविस्तार पर विशेष जोर रहेगा और लेन-देन में आप पूरी तरह प्रभावी बने रहेंगे.

मान-सम्मान में वृद्धि होगी और वरिष्ठ सहयोग करेंगे. शासन-प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे. उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता मिलने के योग हैं.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

कल का उपाय (kal ke upay): महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. सहयोग रखें.

सिंह राशि: सकारात्मक बदलावों को मिलेगा बढ़ावा, दूर होगी व्यर्थ की आशंका

सिंह राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलावों को बढ़ावा मिलेगा. आस्था और भक्ति को बल मिलेगा तथा आपका आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहेगा.

मित्रों का साथ और समर्थन बना रहेगा. महत्वपूर्ण यात्राएं और वार्ताएं सफल होंगी. दीर्घकालिक योजनाएं आकार लेंगी और आप अपने श्रेष्ठ कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): सिंदूरी लाल

कल का उपाय (kal ke upay): महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान व प्रयोग करें. देवस्थल जाएं.

कन्या राशि: सामान्य रहेगा समय, खानपान और सेहत पर दें विशेष ध्यान

कन्या राशि के जातकों के लिए समय सामान्य फलकारक है. किसी अन्य के प्रभाव या दबाव में आकर कोई कार्य न करें. अनुशासन और पेशेवरता पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं, इसलिए अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें. जल्दबाजी या अहंकार से बचें और विवेक से काम लें. परिजनों की मदद बनी रहेगी.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

कल का उपाय (kal ke upay): महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. धैर्य रखें.

तुला राशि: बढ़ेगी साख और प्रतिष्ठा, साझा योजनाओं में बनी रहेगी गति

तुला राशि के जातक कामकाज को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. आपके पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन से आपकी साख और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

स्थायित्व को बल मिलेगा और साझा योजनाओं में गति बनी रहेगी. औद्योगिक मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और खानपान की व्यवस्था बेहतर रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): शहद समान

कल का उपाय (kal ke upay): महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. सामंजस्य बढ़ाएं.

वृश्चिक राशि: स्वास्थ्य संकेतों पर दें ध्यान, कारोबारी मामलों में बरतें अतिरिक्त सतर्कता

वृश्चिक राशि के जातक अपनी सेहत और दैहिक संकेतों पर ध्यान दें. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी. सजगता और तर्क के साथ आगे बढ़ें.

कारोबारी मामलों, खर्च और लेन-देन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतें. किसी के बहकावे या लालच में न आएं. सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने कार्यों को समय पर पूरा करें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): रक्तिम लाल

कल का उपाय (kal ke upay): महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान व प्रयोग करें. वादविवाद टालें.

धनु राशि: परिवार में बनी रहेगी सुखद स्थिति, आर्थिक मामलों में मिलेगा लाभ

धनु राशि के जातकों के कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. परिवार में सुखद स्थिति रहेगी और सबका साथ व विश्वास प्राप्त होगा.

कारोबारी लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. शैक्षिक गतिविधियों में उत्साह बना रहेगा. आर्थिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे और करीबियों के सहयोग से आपकी कामकाजी स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): चेरी रेड

कल का उपाय (kal ke upay): महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान व प्रयोग करें. बड़प्पन बढ़ाएं.

मकर राशि: भवन और वाहन के हल होंगे मामले, बहस और जल्दबाजी से बचें

मकर राशि के जातक घर-परिवार को समय देने की कोशिश करेंगे. भवन और वाहन से जुड़े मामले हल होते नजर आएंगे और खरीदारी के प्रयास गति पकड़ेंगे.

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अति उत्साह और आवेश में आने से बचें. संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. पारिवारिक परंपराओं का पालन करें और विनम्रता बनाए रखते हुए बहस से बचाव रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गेंहुंआ

कल का उपाय (kal ke upay): महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. बहस से बचें.

कुंभ राशि: सामाजिक मामलों में रहेंगे प्रभावी, योजनाओं को मिलेगी गति

कुंभ राशि के जातकों का कामकाजी लेन-देन संवार पर रहेगा. सामाजिक मामलों में आपका प्रभाव बढ़ेगा और परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी.

सहकारिता में वृद्धि होगी और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. विभिन्न योजनाओं को गति देंगे, जिससे इच्छित सफलता मिलने के योग हैं. अपना साहस बनाए रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का भूरा

कल का उपाय (kal ke upay): महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. तेजी बढ़ाएं.

मीन राशि: घर में बनेगी शुभ कार्य की रूपरेखा, प्रियजनों का होगा आगमन

मीन राशि के जातकों के घर में किसी शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी. विभिन्न सकारात्मक परिणामों से आपका उत्साह बढ़ेगा और आप पेशेवर मामलों में सक्रिय रहेंगे.

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घर में प्रियजनों का आगमन हो सकता है. सजावट और कुल परंपराओं में रुचि रहेगी. रिश्तों में मजबूती आएगी और आर्थिक मामलों को गति मिलने से खुशी मिलेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): स्वर्णिम

कल का उपाय (kal ke upay): महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान व प्रयोग करें. आदरभाव बढ़ाएं.

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