केरल में त्योहार और बोर्ड परीक्षा आमने-सामने, BJP ने शिक्षा मंत्री से मांगी नई तारीख

केरल BJP अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने CBSE की दसवीं कक्षा की साइंस परीक्षा की तारीख बदलने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है. परीक्षा 22 फरवरी 2027 को होनी है, जबकि इसी दिन तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल पोंगाला उत्सव मनाया जाएगा.

और पढ़ें

चंद्रशेखर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और परीक्षा के लिए दूसरी तारीख तय करने पर विचार करने का अनुरोध किया है.

उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम के कई अभिभावकों, छात्रों और स्कूलों के अधिकारियों ने इस समस्या को लेकर उनसे संपर्क किया है. उनकी चिंता है कि शहर के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक के दिन परीक्षा होने से बच्चों को परेशानी उठानी पड़ सकती है.

लाखों की भीड़ से बढ़ जाता है ट्रैफिक

अट्टुकल पोंगाला तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल देवी मंदिर में आयोजित होने वाला सालाना उत्सव है. इसे महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है. इस आयोजन में केरल ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लाखों महिलाएं शामिल होने पहुंचती हैं.

Advertisement

उत्सव के दौरान शहर की सड़कों पर भारी भीड़ रहती है. प्रशासन का पूरा ध्यान आयोजन की व्यवस्थाओं पर होता है. कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन और आवाजाही पर पाबंदियां लगाई जाती हैं. इस दिन तिरुवनंतपुरम में स्थानीय छुट्टी भी रहती है.

यह भी पढ़ें: KPSC की परीक्षा पर CM शिवकुमार सख्त, 1.47 लाख अभ्यर्थियों के लिए चुनाव जैसी सुरक्षा

'परीक्षा के दिन छात्रों को ना हो परेशानी'

राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि ट्रैफिक प्रतिबंधों के कारण छात्रों, स्कूल बसों, अभिभावकों और परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को केंद्रों तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है.

उन्होंने कहा कि दसवीं की बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए बेहद अहम होती है. ऐसे में उन्हें ऐसी परेशानी और तनाव से बचाया जाना चाहिए, जिसे पहले से ही टाला जा सकता है. उन्होंने CBSE से परीक्षा के लिए कोई दूसरी सुविधाजनक तारीख तय करने की अपील की है.

अब देखना होगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और CBSE इस मांग पर क्या फैसला लेते हैं. फिलहाल परीक्षा की तारीख बदलने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

---- समाप्त ----