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जांच करके लौट रहे पुलिसकर्मियों की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 पुलिसवालों की मौत

पुलिस से दो जवान एक केस की जांच पूरी कर वापस जा रहे थे, तभी सामने से आए भारी ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो पुलिसकर्मियों की जान चली गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक जवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

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ट्रक की टक्कर से पुलिसकर्मियों की मौत हो गई (Representational)
ट्रक की टक्कर से पुलिसकर्मियों की मौत हो गई (Representational)

ओडिशा के भद्रक जिले में शुक्रवार की रात एक भीषण सड़क हादसे में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. उनकी गाड़ी को आयरन ओर से लदे एक ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. सभी जवान पुरी जिले से आए थे और एक मामले की जांच के बाद वापस लौट रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, हादसा रात करीब 12:30 बजे बसुदेवपुर इलाके के बीरस छक के पास हुआ. यह जगह नैकनिडीही पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है. इसी दौरान आयरन ओर से भरे ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

एक ने मौके पर तोड़ा दम, दूसरे की अस्पताल में मौत

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हादसा इतना गंभीर था कि एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दूसरे जवान को गंभीर हालत में कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

घायल हुए दोनों पुलिसकर्मियों को भी इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, उनकी हालत और स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

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यह भी पढ़ें: बांदा में भीषण हिट एंड रन, ट्रेलर ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचला, जीजा-साले की मौत

केस की जांच करने गए थे जवान

भद्रक सदर के SDPO बिचित्रानंद सेठी ने बताया कि पुलिसकर्मी पुरी से धामरा इलाके में एक मामले की जांच के लिए आए थे. यह जांच एक मोबाइल फोन बरामद होने से जुड़े केस में की जा रही थी. जांच पूरी करने के बाद सभी पुलिसकर्मी वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया.

एक केस की जांच पूरी कर लौट रहे जवानों का सफर सड़क हादसे में खत्म हो गया. ड्यूटी से लौटते वक्त हुए इस हादसे ने दो पुलिस परिवारों को गहरा सदमा दिया है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती दो अन्य जवानों का इलाज जारी है.

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