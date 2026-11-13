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तैनाती, शादी और एक्सटेंशन... अग्निवीरों के लिए बड़ा अपडेट, ASAAN ऐप से चुन सकेंगे 4 ऑप्शन

भारतीय सेना चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सेवा जारी रखने या छोड़ने के लिए ASAAN ऐप के जरिए चार विकल्प देगी. स्थायी भर्ती पाने वाले 25 फीसदी अग्निवीरों को सीधे 'राष्ट्रीय राइफल्स' में तैनात किया जा सकता है.

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अग्निवीरों की स्थायी भर्ती और सेवा विस्तार पर नया प्लान (Photo-ITG)
अग्निवीरों की स्थायी भर्ती और सेवा विस्तार पर नया प्लान (Photo-ITG)

भारतीय सेना अग्निवीरों से चार साल की सेवा पूरी होने के बाद आगे सेवा जारी रखने या छोड़ने को लेकर उनकी सहमति मांगेगी. इसके लिए पहले इस्तेमाल किए जा रहे गृह मंत्रालय के पोर्टल की जगह अब ASAAN ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, सेना इस नई व्यवस्था की तैयारी कर रही है.

संशोधित अग्निपथ व्यवस्था के तहत 25 फीसदी अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद स्थायी रूप से सेना में शामिल करने पर विचार किया जाएगा. वहीं, स्थायी भर्ती के लिए चयनित नहीं होने वाले अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार लेने का विकल्प मिलेगा.

सूत्रों के अनुसार, स्थायी भर्ती के लिए चुने गए अग्निवीरों को सीधे राष्ट्रीय राइफल्स (RR) में तैनात किया जा सकता है. जिसका मतलब है कि सेना में स्थायी रूप से शामिल होते ही उन्हें तुरंत ऑपरेशनल तैनाती मिल सकती है. चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को आगे के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे:

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1. स्थायी रूप से सेना में भर्ती होना.
2. स्थायी भर्ती के साथ वैकल्पिक तौर पर दो साल का सेवा विस्तार.
3. केवल दो साल का सेवा विस्तार.
4. सेना की सेवा से बाहर निकलना.

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यह भी पढ़ें: INS चिल्का से नौसेना के अग्निवीरों का सबसे बड़ा बैच होगा पास आउट... होगी विशेष ट्रेनिंग फिर तैनाती

शादी और छुट्टियों के नियमों पर भी विचार
सेना ने सभी यूनिटों से इस बारे में राय मांगी है कि क्या दो साल के विस्तारित कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति दी जा सकती है, और क्या विवाहित सैनिकों के लिए आवास उपलब्ध हो सकते हैं।

स्थायी भर्ती के लिए चुने गए अग्निवीरों और दो साल का सेवा विस्तार लेने वालों को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया के तहत अपने संबंधित रेजिमेंटल सेंटर में रिपोर्ट करने से पहले एक निर्धारित ब्रेक लेना होगा.

यह भी पढ़ें: क्या अब 6 साल शादी नहीं कर पाएंगे अग्न‍िवीर या बदलेगा न‍ियम? 2 साल एक्सटेंशन म‍िलने के बाद बड़ा सवाल

इसके अलावा सेना सालाना मिलने वाली मौजूदा 30 दिन की छुट्टी बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है. दो साल के सेवा विस्तार के दौरान अग्निवीरों की सेवा शर्तों की भी समीक्षा की जा रही है.

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