इजरायल में आम चुनाव के नतीजे आए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी दल या गठबंधन अब तक सरकार नहीं बना पाया है. किसी भी एक पार्टी को चुनाव में निर्णायक बहुमत नहीं मिलने की वजह से इजरायल में सियासी उथलपुथल जारी है. अब नेतन्याहू खेमे की ओर से प्रधानमंत्री पद के ऑफर पर गादी आइजेनकोट ने कदम बढ़ाया है.

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सरकार बनाने को लेकर आइजेनकोट ने नेतन्याहू को तत्काल बातचीत शुरू करने का न्योता दिया है. यह कदम नेतन्याहू की ओर से प्रस्तावित गठबंधन सरकार में अपने प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को पहले प्रधानमंत्री बनने का मौका देने की पेशकश के आया है. इस ऑफर के बावजूद आइजेनकोट को नेतन्याहू की नीयत पर संदेह है.

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, आइजेनकोट ने कहा कि वह इस बात पर विचार करने के लिए तैयार हैं कि नेतन्याहू की राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की पेशकश वास्तव में गंभीर है या नहीं. उनकी यशर पार्टी पिछले कई हफ्तों से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला.

आइजेनकोट ने कहा, 'अगर लिकुड वास्तविक एकता के लिए तैयार है, तो मैं अगले 24 घंटों के भीतर उसकी गंभीरता परखने के लिए तैयार हूं. बातचीत नेतन्याहू को भेजे गए विस्तृत प्रस्ताव के आधार पर होनी चाहिए, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है'.

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स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों नेताओं की रविवार सुबह मुलाकात हो सकती है. इसमें संभावित राष्ट्रीय एकता सरकार को लेकर सीधी बातचीत शुरू होगी.

प्रस्ताव पर संशय में आइजेनकोट

आइजेनकोट की यह रिएक्शन नेतन्याहू के उस ऑफर के बाद आया, जिसमें उन्होंने रोटेशन के तहत पहले प्रधानमंत्री बनने का अवसर छोड़ने की बात कही थी. इसके तहत आइजेनकोट शुरुआत में सरकार का नेतृत्व करेंगे, जबकि नेतन्याहू वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे.

हालांकि, आइजेनकोट इस घोषणा को पहले से तय समझौता नहीं मान रहे हैं. वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सरकार गठन से जुड़े वास्तविक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है या नहीं.

उन्होंने कहा, 'इजरायल को एकता की जरूरत है. इसे हासिल करने के लिए मैं राजनीतिक कीमत चुकाने को तैयार हूं, वह साझा मूल्यों के आधार पर इजरायली नागरिकों के बीच एकता है'.

नेतन्याहू ने क्यों दिया यह ऑफर?

इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि वह रोटेशन समझौते के तहत दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं. शुरुआत में आइजेनकोट पीएम का पद संभालेंगे. यह नेतन्याहू के पहले के रुख से अलग था.

इससे पहले उनका कहना था कि किसी भी राष्ट्रीय एकता सरकार का नेतृत्व उन्हें ही करना चाहिए, क्योंकि उनकी लिकुड पार्टी 27 अक्टूबर के चुनाव में सबसे बड़ी एकल पार्टी बनकर उभरी थी. अपने फैसले की वजह बताते हुए नेतन्याहू ने इजरायल के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों का हवाला दिया था.

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