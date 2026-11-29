परिसीमन बिल पर सियासी उबाल के बीच डीएमके के फैसले पर एक्टर प्रकाश राज ने तीखा सवाल पूछा है. उन्होंने डीएमके चीफ स्टालिन के निर्णय पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यह फैसला क्या विश्वासघात नहीं है? एक्टर ने स्टालिन से परिसीमन बिल का समर्थन करने के अपनी पार्टी के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की.

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अपने बयानों से अक्सर केंद्र सरकार को घेरने वाले प्रकाश राज ने कहा कि डीएमके का यह कदम फेडरलिज्म के लिए पार्टी के पुराने संघर्ष और राजनीतिक रिकॉर्ड के उलट है. ऐसे में पार्टी को देश हित में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है.

प्रकाश राज की यह अपील उस समय सामने आई है जब DMK ने सोमवार को होने वाली संसद की होने वाली बैठक से पहले इस बिल को समर्थन देने का फैसला किया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में प्रकाश राज ने कहा, डीएमके ने पहले इस बिल को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थीं, अब इसका समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गई है? यह स्वार्थपूर्ण फैसला है. यह एक तरह जनता के साथ विश्वासघात जैसा है.'

इससे पहले परिसीमन बिल को लेकर डीएमके सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. मीटिंग के बाद DMK सांसद कनिमोझी ने परिसीमन बिल को लेकर पार्टी का रुख साफ किया.

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उन्होंने कहा कि DMK ने अपना स्टैंड नहीं बदला है. पार्टी हमेशा से निष्पक्ष परिसीमन की मांग करती रही है. डीएमके परिसीमन रोकने के पक्ष में नहीं है, बल्कि चाहती है कि तमिलनाडु को इसका नुकसान ना हो.

गौरतलब है कि परिसीमन बिल पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि लोकसभा की सीटें 50 फीसदी बढ़ाई जाएं. इससे सदन में 543 की जगह करीब 816 सांसद हो सकते हैं.

सरकार इसे महिला आरक्षण लागू करने से जोड़ रही है. उसका कहना है कि सीटें बढ़ने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता खुलेगा. हालांकि विपक्ष इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है.

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