वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टी20 और वनडे क्रिकेट में तहलका मचा रखा है. महज 15 साल की उम्र में बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे इस भारतीय बल्लेबाज को अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक टेस्ट क्रिकेट में भी धमाल मचाते देखना चाहते हैं. कुक का मानना है कि वैभव में ऐसा असाधारण टैलेंट है, जो उन्हें लाल गेंद के क्रिकेट में भी खास मुकाम दिला सकता है. इतना ही नहीं, टेस्ट क्रिकेट को वैभव जैसे निडर और प्रेरणादायक खिलाड़ियों की जरूरत है.

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'ऐसा टैलेंट पहले कभी नहीं देखा'

एलिस्टेयर कुक ने समाचार एजेंसी PTI से बातचीत में वैभव की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी को एक ऐसे प्रेरणादायक खिलाड़ी की जरूरत होती है, जिसे बच्चे अपना आदर्श मान सकें. अगर वैभव सभी फॉर्मेट में ऐसा कर पाते हैं तो यह टेस्ट क्रिकेट के लिए भी बड़ी बात होगी.

कुक ने कहा, 'उनमें ऐसा टैलेंट है, जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा. मैं उम्मीद करता हूं कि उनके दिमाग में टेस्ट क्रिकेट में अपनी क्षमता को परखने की चुनौती भी होगी. टेस्ट क्रिकेट को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है, जो जोखिम उठाने के लिए तैयार हों. हो सकता है कि वे सफल न हों, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है.'

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने आगे कहा कि वैभव सफेद गेंद के क्रिकेट में गेंदबाजों पर हावी रहते हैं. वह चाहते हैं कि यह युवा बल्लेबाज लाल गेंद के क्रिकेट में भी ऐसा ही प्रदर्शन करे. कुक के मुताबिक, क्रिकेट को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है, जो अपने खेल से नई पीढ़ी को प्रेरित कर सकें.

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VIDEO | Gurugram, Haryana: Former England captain Alastair Cook on Saturday praised young Indian batter Vaibhav Sooryavanshi, describing him as a one-of-a-kind talent while expressing hope that the teenager would also test himself in red-ball cricket. "I think Sooryavanshi is one of a kind. I've never seen hitting like it. The consistency of his hitting and his ability to react to the ball coming down and still hit a six means that he can do it consistently," Cook told PTI on the sidelines of Queen Elizabeth’s School's event. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026

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IPL में शतकों से लेकर 204 रनों तक का धमाका

वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम उम्र में अपने बल्ले से जो कारनामे किए हैं, वे किसी को भी हैरान कर सकते हैं. उन्होंने 2025 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए महज 35 गेंदों में शतक जड़ दिया था. इसके साथ ही वह पुरुष टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे.

इसके बाद IPL 2026 में भी उनका बल्ला जमकर गरजा. वैभव ने पूरे सीजन में 776 रन बनाए और टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने इस दौरान रिकॉर्ड 72 छक्के भी लगाए.

हाल ही में दोहा में खेले गए राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी वैभव ने ऐसा तूफान मचाया कि क्रिकेट जगत दंग रह गया. UAE के खिलाफ भारत ए की ओर से खेलते हुए उन्होंने महज 53 गेंदों में 204 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 28 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. भारत ए ने 250 रनों का लक्ष्य सिर्फ 14.2 ओवर में हासिल कर लिया.

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2️⃣8️⃣ times he sent the ball soaring into the stands. What a show, Vaibhav 🫡👏 Watch the #INDvUAE highlights from the #RisingStarsAsiaCup on #SonyLIV and #SonySportsNetwork 📺 https://t.co/7Ye26IstMV — Sony LIV (@SonyLIV) November 24, 2026

वैभव ने महज 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया. इस तरह उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक और सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया.

अब लाल गेंद पर भी नजरें

वैभव की बल्लेबाजी का अंदाज आक्रामक है. वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने में यकीन रखते हैं. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज की परीक्षा अलग होती है. यहां पांच दिन तक धैर्य, तकनीक और परिस्थितियों के मुताबिक खेलने की क्षमता दिखानी पड़ती है.

एलिस्टेयर कुक की बातों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वह खुद टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं. इंग्लैंड के लिए 161 टेस्ट मैचों में 12,472 रन बनाने वाले कुक जानते हैं कि इस फॉर्मेट में सफलता हासिल करना कितना मुश्किल है.

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उनकी ख्वाहिश साफ है- वैभव सिर्फ सफेद गेंद के क्रिकेट तक सीमित न रहें, बल्कि टेस्ट में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं. अब देखना होगा कि रिकॉर्डों की झड़ी लगा रहे इस युवा बल्लेबाज के बल्ले का तूफान लाल गेंद के क्रिकेट में कब और किस अंदाज में दिखाई देता है.

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