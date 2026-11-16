'आपका पोता ही नहीं, वो मेरा बेटा भी है', राहुल के नामकरण पर इंदिरा गांधी से अलग थी सोनिया की राय

सोनिया गांधी की चर्चित किताब 'बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव' को सोमवार को दिल्ली में आधिकॉरिक रूप से लॉन्च किया गया. इस मौके पर सोनिया ने अपनी जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर खुलकर बात की. इसमें कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात, प्रेम, शादी के लिए परिवार से इजाजत, दिल्ली की जिंदगी जैसे मुद्दे हैं.

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सोनिया ने अपनी इस आत्मकथा पर चर्चा करते हुए सबसे पहले ये बताया कि उन्हें इस किताब को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा कि मेरी सास, बेटे और पति के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, इसलिए मुझे लगा कि अब अपनी भावनाएं बताने का समय आ गया है. शायद लोग मेरी कहानी भी सुनने के लिए तैयार हों. मेरी किताब के बाद लोगों ने जो प्यार दिया, उससे मैं अभिभूत हूं. इससे मैं बहुत प्रभावित हूं.

क्या आप डायरी लिखती थीं?

इस सवाल के जवाब में सोनिया गांधी ने कहा कि वे डायरी नहीं लिखती थीं. दरअसल सोनिया ने अपनी किताब में काफी डिटेल से घटनाओं का वर्णन किया है, इससे लगता है कि सोनिया अपने साथ गुजरने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का रिकॉर्ड रखती थी. लेकिन सोनिया ने कहा कि वे किसी तरह की डायरी नहीं रखती थीं. उन्होंने कहा कि जब मेरा राजनीतिक करियर आगे बढ़ा, और जब मैं अटल जी की सरकार में नेता प्रतिपक्ष थी तो मैं नोट्स रखती थी, लेकिन इनकी संख्या भी 4 या 5 थी.

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इंदिरा से मुलाकात

सोनिया ने कहा कि राजीव गांधी से उनका रोमांस जादुई था. सोनिया ने कहा कि वे भारत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, वे भारत में सिर्फ राजीव को जानती थीं. सोनिया ने कहा कि भारत में उनके लिए कुछ चीजें शॉकिंग थी तो कुछ चीजें उन्हें समझ में ही नहीं आती थी.

सोनिया ने कहा कि मैं सिर्फ यही जानती थी कि मैं राजीव से शादी करने जा रही हूं, बस मेरे लिए यही काफी था. राजीव गांधी ने सिकंदराबाद में ट्रेनिंग की फिर वे पायलट बन गए. कुछ मौकों पर मैं उनके साथ जाती थी. हम उनके साथ घुमने जाते थे.

इंडिया गेट और आइसक्रीम

बातचीत के दौरान सोनिया गांधी ने शादी के बाद दिल्ली में अपने दिनों को याद किया. उन्होंने कहा कि इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाना उन दिनों का एकमात्र मनोरंजन था. सोनिया ने कहा कि वहां आइसक्रीम बेचने वाले काफी अच्छे थे. उन्होंने कहा कि वे इतने अच्छे थे कि अगर किसी दिन हम पैसा लेकर नहीं जा पाते थे तो वे कहते थे कि कोई बात नहीं, कल दे देना जाना. सोनिया ने इस मौके पर इंडिया गेट पर आइसक्रीम बेचने वाले एक सरदार जी को याद को किया.

सोनिया गांधी ने सुनाया इंदिरा गांधी से जुड़ा भावुक किस्सा, बोलीं- ''मेरे लिए उनको मां कहना मश्किल था, उनको (इंदिरा गांधी) मां कहने में मुझे समय लगा, मेरे लिए मां सिर्फ मेरी मां थी'' #SoniaGandhi #BelongingAJourneyOfLove #SoniaGandhiAutobiography #BookLaunch #Autobiography https://t.co/hAU0amypAY — AajTak (@aajtak) November 16, 2026

इंदिरा जी को मां कहना मुश्किल था?

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कांग्रेस नेता ने अपने जीवन के पन्ने को उलटते हुए कहा कि हां मैं इंदिरा से डरी रहती थी. मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उनसे कैसे बात करूं. मेरे पति और संजय उन्हें मां कहते थे, मुझे भी इंदिरा जी को मां या मम्मी कहना था. ये एक ऐसी चीज थी जिसे मैं कतई नहीं करने वाली थी. क्योंकि मेरे लिए मेरी एक ही मां थी, मेरी इटालियन मां. और मैं उन्हें मां नहीं कहने वाली थी. इसलिए मैं कोशिश करती थी कि मुझे उन्हें सीधे एप्रोच नहीं करना पड़ा. लेकिन धीरे धीरे चीजें सामान्य हुईं.

सोनिया ने कहा कि जब इंदिरा जी को गुस्सा आता था तो मुझे अपने पिता की याद आ जाती थी. मैं फ्रीज हो जाती थी. तब राजीव और संजय चुप हो जाते थे और 'तूफान' के शांत हो जाने का इंतजार करते थे.

कांग्रेस नेता ने कहा कि राजीव का भी गुस्सा काफी बुरा होता था, उन्हें गुस्सा कभी कभार आता था, लेकिन जब आता था तो काफी बुरा होता था.

इसके बाद सोनिया ने इंदिरा के साथ बिताए दूसरे पलों को याद किया.

सोनिया ने राहुल गांधी के नामकरण को याद करते हुए कहा कि राहुल के जन्म के एक साल बाद नामकरण हो रहा था. मेरी सास के हाथ सबकुछ था. वे सभी चीजें आर्गनाइज कर रही थीं. पंडित जी आएंगे, कार्यक्रम होगा. फिर मैंने कहा- हेलो वो मेरा भी बेटा है, वो सिर्फ आपका पोता नहीं है, लेकिन इंडियन फैमिली में जब आप आते हैं तो उसी के होकर रह जाते हैं. बस... इसके बाद मेरी सास के साथ मेरा आर्गुमेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा- सॉरी मैं इसकी आदी हो चुकी हूं, ऑर्डर देना, मैं भूल गई थी, मैंने यहां इस पर सोचा ही नहीं था.

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सोनिया ने कहा कि इंदिरा ने उन्हें अनुशासन, समय पर आना, साहस और दृढ़निश्चयी होना सिखाया.



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