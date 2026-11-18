इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट में कई बड़े नाम सामने आए हैं. ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड ने आगामी सीजन से हटने का फैसला किया है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने मंगलवार को उनके रिलीज होने की पुष्टि कर दी. मिचेल स्टार्क और मुस्तफिजुर रहमान भी ऑक्शन से पहले रिलीज किए गए खिलाड़ियों में शामिल हैं.

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ट्रेविस हेड ने यह फैसला अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की महत्वाकांक्षाओं और परिवार को ज्यादा समय देने के लिए लिया है. उनका कहना है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है. ऐसे में वह अपने परिवार के साथ बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस (Work-Life Balance) बनाना चाहते हैं.

हेड ने SRH की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किए गए बयान में कहा, 'सनराइजर्स हैदराबाद के साथ तीन शानदार साल बिताने के बाद मैं इस सफर से जुड़े सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं. यह फैसला लेना बेहद मुश्किल था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के मेरे टारगेटऔर परिवार के लिए बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस की अहमियत को देखते हुए मुझे लगता है कि करियर के इस पड़ाव पर यही सही फैसला है.'

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उन्होंने आगे कहा कि टीम के साथ जो कुछ हासिल किया, उस पर उन्हें गर्व है. SRH के साथ बिताए समय को वह हमेशा अच्छी यादों और सम्मान के साथ याद रखेंगे.

ट्रेविस हेड ने अभिषेक शर्मा के लिए भी एक भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'इस रॉकस्टार के साथ मैदान पर उतरना मिस करूंगा. शुक्रिया.' इसके साथ उन्होंने हाथ मिलाने और ऑरेंज हार्ट की इमोजी भी लगाई.

अभिषेक शर्मा ने भी ट्रेविस हेड के IPL से हटने पर भावुक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने हेड के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए तस्वीर लगाई और लिखा, 'हर चीज के लिए शुक्रिया, हेडी.' इसके साथ उन्होंने गले मिलने और दिल वाली इमोजी भी लगाई. अभिषेक ने पोस्ट में ट्रेविस हेड को टैग भी किया.

खत्म हुई हेड-अभिषेक की विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी

ट्रेविस हेड के SRH से अलग होने के साथ ही अभिषेक शर्मा के साथ उनकी मशहूर ओपनिंग जोड़ी भी टूट गई है. दोनों ने IPL ही नहीं, बल्कि टी20 क्रिकेट में ओपनिंग के अंदाज में बड़ा बदलाव किया था.

SRH ने 2024 के IPL ऑक्शन में हेड को 6.8 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्होंने अपने पहले सीजन में 567 रन बनाए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 191.55 और औसत 40 से ज्यादा रहा. उनकी बल्लेबाजी की बदौलत टीम फाइनल तक पहुंची थी, जहां उसे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ हार मिली.

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इसके बाद हेड ने IPL 2025 में 374 और IPL 2026 में 410 रन बनाए. SRH के लिए उनका कुल रिकॉर्ड शानदार रहा. उन्होंने 43 मैचों में 1,351 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 32.95 और स्ट्राइक रेट 176.14 रहा.

हेड 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले SRH की ओर से रिटेन किए गए पांच कैप्ड खिलाड़ियों में शामिल थे. फ्रेंचाइजी ने उन्हें 14 करोड़ रुपये में बरकरार रखा था. अब उन्होंने खुद आगामी सीजन से हटने का फैसला किया है.



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