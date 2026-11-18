शहजाद पूनावाला 'राइज एंड फॉल 2' जीतने के बाद से सुर्खियों में बने हुए हैं. शो में उनकी जर्नी भी विवादों से घिरी रही. अब शहजाद ने खुलासा किया है कि 'राइज एंड फॉल' शो में वो हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते थे.

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शहजाद ने क्या कहा?

दरअसल, शो के बाद शहजाद पूनावाला ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडाकास्ट में अपनी जिंदगी को लेकर कई राज खोले. इस दौरान शहजाद से पूछा गया कि क्या वो मंदिर और मस्जिद दोनों जगह जाते हैं? इसपर शहजाद बोले- मैं दोनों जगह जाता हूं. मेरे घर में राम जी, गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी...सभी विराजमान हैं.

'मैं नमाज भी पढ़ता हूं...लेकिन हमारी नमाज अलग होती है. अगर आप जानते होंगे आगाखानी शिया (जिन्हें निजारी इस्माइली शिया भी कहा जाता है)...जैसे इस्लाम में शिया और सुन्नी होते हैं...वैसे ही शिया अलग-अलग प्रकार के होते हैं...उसमें एक आगाखानी शिया होते हैं. जैसे म्यूजिक कंपोजर सलीम-सुलेमान और हम लोग आगाखानी शिया हैं.

हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं शहजाद

शहजाद आगे बोले- हमारी मस्जिद को जमात खाना कहा जाता है, तो हम जमात खाना भी जाते हैं. मैं दुआ भी पढ़ता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, लेकिन साथ ही में राम जी से हनुमान जी से कनेक्टेड हूं. इसलिए मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूं. मैंने 'राइज एंड फॉल 2' हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया है. मैं अब भी हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं.

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शहजाद पूनावाला की बात करें तो 'राइज एंड फॉल 2' में उनकी जर्नी चर्चाओं में रही. पहले ही हफ्ते में सिवेत तोमर ने उनपर हाथ उठा दिया था. फिर स्वरा भास्कर संग उनकी तू-तू, मैं-मैं होती दिखाई दी. इसके बाद गौतम गुलाटी और प्रियंका चाहर चौधरी संग भी शहजाद पूनावाला की खूब लड़ाइयां देखने को मिलीं. लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद शहजाद ने शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. अपनी जीत से वो काफी ज्यादा खुश हैं.

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