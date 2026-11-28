रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए हैं. 27 नवंबर को इस बात का ऐलान हुआ ह‍िटमैन IPL (इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग) 2027 में वह टीम की कमान संभालेंगे. लेकिन सवाल है कि आखिर 39 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस ने उन्हें दोबारा कप्तानी क्यों सौंपी? आईपीएल 2027 के दौरान रोहित शर्मा की उम्र 39 से 40 साल के बीच होगी, उनका जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुआ है.

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तीन साल पहले जिस रोहित को हटाकर हार्दिक पंड्या को कप्तान बनाया गया था, अब उसी फ्रेंचाइजी को फिर उनकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इसकी वजह पिछले तीन सीजन में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन और टीम के इर्द-गिर्द बने हालात हैं.

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रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस IPL की सबसे सफल टीमों में शामिल हुई. उन्होंने टीम को पांच बार चैम्प‍ियन बनाया. लेकिन 2023 के बाद जब फ्रेंचाइजी ने कप्तानी में बदलाव किया तो टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. हार्दिक पंड्या के तीन साल के कार्यकाल में मुंबई सिर्फ एक बार क्वालिफायर-2 तक पहुंच सकी. दो सीजन में टीम का सफर निचले पायदान पर खत्म हुआ.

रोहित को हटाकर हार्दिक को क्यों बनाया गया था कप्तान?

नवंबर 2023 में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटन्स से हार्दिक पंड्या को ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था. हार्दिक इससे पहले गुजरात को अपने पहले ही सीजन में IPL चैम्प‍ियन बना चुके थे. इसके बाद दिसंबर 2023 में मुंबई ने उन्हें कप्तान बनाने का ऐलान कर दिया.

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इस फैसले ने फ्रेंचाइजी के समर्थकों को हैरान कर दिया था. रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई पांच IPL खिताब जीत चुकी थी. ऐसे में उन्हें हटाकर हार्दिक को जिम्मेदारी देना आसान फैसला नहीं था. मुंबई में फैन्स ने इस फैसले का विरोध किया. हार्दिक को अपने पहले सीजन में कई मैदानों पर हूटिंग का सामना करना पड़ा. वानखेड़े स्टेडियम में भी दर्शकों ने उनके खिलाफ नाराजगी दिखाई.

हार्दिक के तीन साल में मुंबई का क्या हुआ हाल?

हार्दिक पंड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का पहला सीजन बेहद खराब रहा. IPL 2024 में टीम ने 14 मुकाबलों में सिर्फ चार जीत दर्ज की और पॉइंट टेबल में आखिरी स्थान पर रही.

2025 में टीम ने वापसी की कोशिश की. खराब शुरुआत के बावजूद मुंबई ने चौथे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई. टीम ने एलिमिनेटर में गुजरात टाइटन्स को हराया, लेकिन क्वालिफायर-2 में पंजाब किंग्स से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

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इसके बाद IPL 2026 में मुंबई से काफी उम्मीदें थीं. टीम को खिताब का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उसका प्रदर्शन फिर निराशाजनक रहा. मुंबई ने 14 मैचों में सिर्फ चार जीत हासिल की और नौवें स्थान पर रही. इस तरह हार्दिक की कप्तानी में तीन सीजन के दौरान टीम दो बार निचले दो स्थानों पर रही.

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हार्दिक की कप्तानी में मुंबई का प्रदर्शन

IPL सीजन प्रदर्शन 2024 10वां स्थान 2025 चौथा स्थान, क्वालिफायर-2 तक 2026 9वां स्थान

रोहित के जाने के बाद टीम में गुटबाजी की चर्चा क्यों हुई?

कप्तानी बदलने के बाद मुंबई इंडियंस के भीतर सबकुछ सामान्य नहीं रहा. रोहित को कप्तानी से हटाने के फैसले ने टीम के समर्थकों को दो हिस्सों में बांट दिया था. हार्दिक को लगातार हूटिंग का सामना करना पड़ा. इससे फ्रेंचाइजी के सामने कप्तानी के फैसले को लेकर सवाल खड़े हुए.

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कप्तानी विवाद और खिलाड़ियों के बीच समीकरणों को लेकर चर्चाएं जरूर होती रहीं. रोहित टीम में बने रहे और हार्दिक की कप्तानी में भी ओपनिंग करते रहे. वहीं ऐसा माना जाता रहा कि हार्द‍िक के कप्तान बनने से टीम के अन्य सीन‍ियर ख‍िलाड़ी सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह भी खुश नहीं थे, वह रोहित को पसंद करते थे. त‍िलक वर्मा भी रोहित के करीबी माने जाते थे.

रोहित की कप्तानी में मुंबई ने बनाया था दबदबा

रोहित शर्मा ने 2013 में रिकी पोंटिंग से मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली थी. उसी सीजन उन्होंने टीम को IPL चैम्प‍ियन बनाया. इसके बाद 2015, 2017, 2019 और 2020 में भी मुंबई ने खिताब जीते.

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रोहित ने 2013 से 2023 के बीच कुल 158 IPL मैचों में मुंबई की कप्तानी की. इनमें टीम को 87 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 67 में हार का सामना करना पड़ा. चार मैच टाई रहे.

रोहित की कप्तानी में मुंबई ने कभी IPL फाइनल नहीं गंवाया. 2017 और 2019 के फाइनल में तो टीम ने सिर्फ एक रन से जीत दर्ज की थी. 2015 में भी मुंबई ने शुरुआती छह में से पांच मैच गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए खिताब जीता था.

हार्दिक के जाने के बाद फिर रोहित पर भरोसा

11 नवंबर को हार्दिक पंड्या के पंजाब किंग्स में ट्रेड होने का ऐलान हुआ. इस ट्रेड में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में आए. हार्दिक के जाने के बाद मुंबई के सामने नए कप्तान को चुनने का सवाल था. सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह भी संभावित विकल्प थे, क्योंकि दोनों फ्रेंचाइजी की कप्तानी कर चुके हैं.

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लेकिन मुंबई ने आखिरकार अपने सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा पर फिर भरोसा जताया. रोहित अब टीम के हेड कोच कीरोन पोलार्ड के साथ मिलकर IPL 2027 की तैयारियों और नीलामी की रणनीति पर काम करेंगे.

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रोहित ने कप्तानी पर वापसी के बाद कहा कि मुंबई इंडियंस उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा रही है और इस टीम की अगुआई करना उनके लिए हमेशा गर्व की बात रही है. उन्होंने टीम के साथ आगामी सीजन की चुनौतियों के लिए तैयार होने की बात कही.

इस तरह मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर उसी कप्तान को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसने उसे पांच बार IPL चैम्प‍ियन बनाया था. अब देखना होगा कि रोहित की वापसी से टीम अपने पुराने दबदबे को फिर हासिल कर पाती है या नहीं.

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