ईरान से तनातनी के बीच अमेरिका में ट्रंप के प्रशासन के करीब छह कैबिनेट सदस्य वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षित सैन्य आवासों में रहने चले गए हैं. यह कदम घरेलू राजनीतिक हिंसा और विदेशी दुश्मनों, खासकर ईरान से मिल रही धमकियों के बीच उठाया गया है.

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CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव के तहत ट्रंप सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों भी को ऐसे सैन्य आवासों में शिफ्ट किया गया है. यह आमतौर पर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए रिजर्व होते हैं. इनमें से कई मकान 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं. ये सैन्य परिसरों के भीतर हैं, जहां एंट्री के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम हैं.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट हाल ही में सैन्य आवास में शिफ्ट होने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं. उन्होंने जॉर्जटाउन स्थित अपनी आलीशान हवेली छोड़कर सुरक्षित सैन्य परिसर में रहना शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थीं.

बेसेंट ट्रंप प्रशासन की उस रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके तहत ईरान पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. उन्होंने माना कि ईरान की ओर से उन्हें और कैबिनेट के अन्य सदस्यों को मिल रही धमकियों के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा.

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हालांकि बेसेंट ने कहा, 'मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं. उन्होंने मुझे और कैबिनेट के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकियां दी हैं. हम डरने वाले नहीं हैं'.

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच भी सुरक्षा चिंताओं के चलते हाल ही में एक सैन्य ठिकाने पर रहने चले गए हैं. विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी सैन्य आवासों में रहने वाले ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ सहयोगियों में शामिल हैं.

वहीं, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर, उनकी पत्नी केटी और उनके चार बच्चे भी पिछले साल सैन्य आवास में शिफ्ट हो गए थे. स्टीफन मिलर का परिवार वर्जीनिया स्थित अपने घर से उस समय बाहर चला गया था, जब उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए और उनके घर का पता लिखे पर्चे बांटे गए.

यह फैसला ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मिल रही धमकियों के बीच लिया गया है. खासकर ईरान के खिलाफ युद्ध के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं. CNN ने पहले अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए वॉशिंगटन में डर्टी बम या रासायनिक हथियारों से हमले की योजना तैयार कर रहा था.

विदेशी दुश्मनों से मिल रही धमकियों के अलावा घरेलू राजनीतिक हिंसा भी अधिकारियों के सैन्य आवासों में शिफ्ट होने की बड़ी वजह है.

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इस बीच सैन्य आवासों में नागरिक राजनीतिक नियुक्तियों वाले अधिकारियों की बढ़ती संख्या पर डेमोक्रेटिक सांसदों ने सवाल उठाए हैं. खास तौर पर उन सैन्य आवासों के इस्तेमाल पर सवाल किए जा रहे हैं, जो परंपरागत रूप से सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हैं.

सैन्य आवासों पर होने वाले खर्च को लेकर भी पहले सवाल उठ चुके हैं. पिछले साल रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जब सांसदों को पता चला कि सेना फोर्ट मैकनेयर स्थित उनके आवास की मरम्मत पर 1,37,297 डॉलर खर्च करने की तैयारी कर रही थी.

सैन्य आवासों में रहने वाले कैबिनेट अधिकारियों को किराया देना पड़ता है. यह किराया आम तौर पर आवास के प्रकार और सुविधाओं के आधार पर 4,500 डॉलर (करीब 4 लाख रुपये) प्रति माह से अधिक होता है.

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