रूस और यूक्रेन के बीच जंग पिछले कई वर्षों से जारी है. इस बीच रूस के सहयोगी देश बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन की जमीन पर ऐतिहासिक दावे के तर्क पर सवाल उठाए हैं. लुकाशेंको को पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है. ऐसे में उनका ताजा बयान बेहद मायने रखता है.

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लुकाशेंको ने पुतिन की इस दलील का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर इतिहास के आधार पर जमीन पर दावा किया जा सकता है, तो रूस को भी मंगोलिया को लौटा देना चाहिए. यह टिप्पणी पुतिन के लिए सार्वजनिक असहमति के तौर पर देखी जा रही है.

दिलचस्प बात है कि लुकाशेंको की सरकार लगातार यूक्रेन युद्ध में मॉस्को का समर्थन करती रही है. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान बेलारूस ने अपनी जमीन का इस्तेमाल रूसी सेना को करने की अनुमति दी थी.

फ्रांसीसी पत्रिका को दिए इंटरव्यू में लुकाशेंको ने कहा कि पुतिन का यह तर्क कि यूक्रेन की जमीन हमेशा से रूस का हिस्सा रही है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता है.

लुकाशेंको ने कहा, 'आज यह कहना कि यह जमीन शुरू से ही रूसी रही है... हां, एक समय पर यह रूसी थी. लेकिन अगर हम इससे भी पीछे के इतिहास को देखें, तो रूसी जमीनें कभी मंगोल और तातार शासन के अधीन थीं. क्या आपको याद है? फिर तो हमें पूरा रूस मंगोलिया को लौटा देना चाहिए'.

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पुतिन के दावे पर लुकाशेंको का जवाब

दरअसल, पुतिन कई बार ऐतिहासिक तर्कों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की जमीन पर रूस का दावा पेश कर चुके हैं. उनका कहना है कि यूक्रेन और वहां के लोग ऐतिहासिक रूप से रूस से जुड़े हैं.

हालांकि, लुकाशेंको ने इतिहास के आधार पर मौजूदा सीमाओं और क्षेत्रीय दावों को सही ठहराने के तर्क पर सवाल उठाया. पूर्वी स्लाव राज्य की उत्पत्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के इतिहास को केवल इस दावे तक सीमित नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन की जमीन हमेशा रूस की रही है.

लुकाशेंको ने हालांकि इस बयान के जरिए यूक्रेन युद्ध पर मॉस्को के रुख से व्यापक दूरी नहीं बनाई. इसी इंटरव्यू में उन्होंने पुतिन की तारीफ भी की. उन्होंने दावा किया कि रूसी सेना युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रही है. राष्ट्रपति पुतिन अभी भी मोर्चे पर जीत रहे हैं.

रूस के लिए क्यों अहम है बेलारूस?

बेलारूस को रूस का सबसे करीबी राजनीतिक और सैन्य सहयोगी माना जाता है. लुकाशेंको 1994 से देश की सत्ता में हैं और उनके नेतृत्व में बेलारूस के मॉस्को के साथ करीबी संबंध बने हुए हैं.

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के दौरान रूसी सेना ने बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए किया था. इसके अलावा, बेलारूस ने अपनी जमीन पर रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती की भी अनुमति दी. हालांकि, रूस को समर्थन देने के बावजूद बेलारूस ने अपनी सेना को यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए नहीं भेजा.

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दशकों पुरानी है पुतिन-लुकाशेंको की दोस्ती

लुकाशेंको और पुतिन के संबंध कई दशक पुराने हैं. साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के खिलाफ मतदान करने वाले बेलारूसी संसद के वह एकमात्र सदस्य थे. लुकाशेंको कई बार पुतिन के साथ अपने करीबी व्यक्तिगत संबंध का बचाव कर चुके हैं. इसी इंटरव्यू में उन्होंने पुतिन को ऐसा नेता बताया, जिनसे वह सहजता से मिल सकते हैं.

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