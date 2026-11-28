हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका इलाके में शुक्रवार रात दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए.

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स्थानीय पुलिस के मुताबिक, दिल्ली से जयपुर जा रही एक कार शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस-वे की रेलिंग तोड़ते हुए पुलिया से टकरा गई.

बताया जा रहा है कि कार जब सैमीर गांव के पास पहुंची, तभी ड्राइवर को कथित तौर पर झपकी आ गई. इसके चलते उसने कार पर से कंट्रोल खो दिया और कार सड़क से उतरकर पुलिया से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

शुरुआती जांच के मुताबिक, हादसे के समय कार में पांच लोग सवार थे. इनमें तीन महिलाएं और दो पुरुष शामिल थे. हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य महिलाएं और एक पुरुष जख्मी हो गए.

जांच अधिकारी ASI संजीत ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को कार से बाहर निकालने में मदद की. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों और घायलों की पहचान के साथ-साथ उनके निवास स्थान से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है.

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