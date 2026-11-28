स्पेन के कैनरी आइलैंड के पास करीब 100 प्रवासियों से भरी एक नाव में 8 प्रवासियों के शव मिले हैं. गंभीर हालत में 6 लोगों को हेलिकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया.

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यह नाव एल हिएरो द्वीप से करीब 39 नॉटिकल मील (72 किलोमीटर) दक्षिण में मिली थी. यह घटना स्पेन में रविवार को होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले हुई है, जहां आव्रजन बड़ा चुनावी मुद्दा है.

यह हादसा दुनिया के सबसे खतरनाक प्रवासी मार्गों में शामिल अटलांटिक समुद्री रास्ते पर यात्रा के जोखिमों को उजागर करता है. इस ताजा त्रासदी पर कैनरी आइलैंड के रीजनल लीडर फर्नांडो क्लाविजो ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, इस नई त्रासदी से बहुत दुख और बेबसी महसूस हो रही है.

क्लाविजो ने स्पेन सरकार और यूरोपीय आयोग से तत्काल कदम उठाने की मांग की. उन्होंने कहा कि मानवीय संकट की शुरुआत एल हिएरो से नहीं, बल्कि सेनेगल और गाम्बिया के तटों से होती है. वहां की सरकारों को कार्रवाई करने की जरूरत है.

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गौरतलब है कि कैनरी आइलैंड में अक्टूबर से प्रवासियों के पहुंचने की संख्या में तेजी आई है. 25 नवंबर को एक ही दिन में 2,100 प्रवासी यहां पहुंचे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इनमें से ज्यादातर लोग एल हिएरो द्वीप पहुंचे, जिसकी आबादी करीब 11,400 है.

हर साल हजारों प्रवासी खराब मौसम, ऊंची समुद्री लहरों और तेज धाराओं के बावजूद अटलांटिक महासागर के रास्ते स्पेन पहुंचने की कोशिश करते हैं. इनमें से ज्यादातर लोग क्षमता से अधिक भरी हुई नावों में खतरनाक समुद्री यात्रा करते हैं.

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