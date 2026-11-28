Maharashtra's Lonar Lake: घूमने के लिए लोग विदेशों की तरफ भागते हैं, जबकि भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ-साथ अनोखे इतिहास के लिए भी जानी जाती हैं. अगर आप भी अलग और कुछ हटकर देखने के शौकीन हैं और ऐसी ही किसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में मौजूद लोनार झील की सैर कर सकते हैं. यह झील अपनी खूबसूरत वादियों के साथ-साथ बनने की अनोखी कहानी के लिए मशहूर है.

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माना जाता है कि हजारों साल पहले अंतरिक्ष से आए एक उल्कापिंड के धरती से टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ था. हाल ही में इस झील को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है. इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज (IUGS) की दुनिया के 100 महत्वपूर्ण भू-विरासत स्थलों की तीसरी लिस्ट में शामिल किया गया है. आइए जानते हैं आखिर लोनार झील में ऐसा क्या खास है.

दुनिया में लोनार झील को मिली खास पहचान

महाराष्ट्र की लोनार झील को दुनिया के तीसरे 100 भू-विरासत स्थलों की प्रतिष्ठित लिस्ट में जगह मिली है. इसके साथ ही यह सम्मान पाने वाली भारत की दूसरी जगह बन गई है. इस लिस्ट में जापान का माउंट फूजी, नॉर्वे के फ्योर्ड और अर्जेंटीना का माउंट एकॉनकागुआ जैसे फेमस जिओलॉजिस्ट स्पॉट भी शामिल हैं. लोनार झील अपनी अनोखी शेप और वैज्ञानिक महत्व के कारण दुनियाभर के रिसचर्स को अट्रैक्ट करती है.

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कैसे हुआ था लोनार झील का निर्माण?

लोनार झील की सबसे दिलचस्प बात इसके बनने की कहानी है. माना जाता है कि करीब 50 हजार साल पहले एक उल्कापिंड धरती से टकराया था. इस टक्कर से दक्कन के पठार में मौजूद बेसाल्ट चट्टानों में एक बड़ा गड्ढा बन गया. समय के साथ इस गड्ढे में पानी जमा होने लगा और धीरे-धीरे यहां झील बन गई. यह दुनिया की उन चुनिंदा झीलों में शामिल है, जिनका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों में उल्कापिंड के टकराने से हुआ है.

लोनार झील का पानी क्यों है खास?

इस झील की एक और खासियत इसका पानी है. लोनार झील का पानी खारा और क्षारीय दोनों गुणों वाला है. इसकी रासायनिक संरचना सामान्य झीलों से काफी अलग है. यहां खास तरह के माइक्रोऑर्गैनिज़्म भी पाए जाते हैं, जो इस अनोखे वातावरण में जिंदा रहते हैं. झील के पानी का रंग भी समय-समय पर बदलता रहता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक इसके पानी और यहां मौजूद सूक्ष्मजीवों पर लगातार रिसर्च करते रहते हैं.

Lonar Crater lake, Maharashtra Pics: Me https://t.co/vk4t54ciG6 — Yogi (@abhiyogi) November 16, 2026

जंगल और प्राचीन मंदिर भी हैं मौजूद

लोनार झील के चारों तरफ हरी-भरी पहाड़ियां और जंगल मौजूद हैं. यहां कई तरह के पेड़-पौधे और जानवर देखने को मिलते हैं. इसके अलावा झील के आसपास कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक संरचनाएं भी हैं. ऐसे में यहां आने वाले टूरिस्ट प्राकृतिक खूबसूरती के साथ इतिहास और संस्कृति को भी करीब से जान सकते हैं.

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क्यों खास है IUGS की पहचान?

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज दुनिया के उन स्थलों को पहचान देता है, जिनका भूवैज्ञानिक और वैज्ञानिक महत्व बेहद खास होता है. लोनार झील को इस लिस्ट में जगह मिलने से इसकी ग्लोबल पहचान मजबूत हुई है. यह महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि भारत की प्राकृतिक विरासत के लिए भी बड़ी उपलब्धि है.

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