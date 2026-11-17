आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख यानी 17 नवंबर की डेडलाइन जैसे-जैसे करीब आ रही है, क्रिकेट के गलियारों में हलचल उतनी ही तेज होती जा रही है. इस बीच टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसने सभी 10 फ्रेंचाइजी के कान खड़े कर दिए हैं.

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अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. उनका मानना है कि अगर वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते हेड को रिलीज किया जाता है तो मिनी ऑक्शन में दूसरी टीमों के पास उन्हें सस्ते दाम में खरीदकर बड़ा दांव खेलने का सुनहरा मौका होगा.



रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए आईपीएल की रणनीतियों पर अपनी राय रखी. उन्होंने लिखा कि अगर ट्रेविस हेड जैसे किसी खिलाड़ी को वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से रिलीज किया जाता है तो ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है जहां कोई दूसरी फ्रेंचाइजी उन्हें कम कीमत में अपनी टीम में शामिल कर ले और अगले आईपीएल साइकल के लिए अपने पास रोक ले. वह अभी 32 साल के हैं और एक खिलाड़ी व लीडर के तौर पर उनमें जबरदस्त क्षमता है.

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अश्विन के इस बयान के बाद फैन्स के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई ट्रेविस हेड जैसे मैच विनर खिलाड़ी को रिलीज किया जा सकता है. ट्रेविस हेड ने मौजूदा समय में खुद को दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में शुमार कर लिया है.

पावरप्ले के दौरान विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने और टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने में उनका कोई सानी नहीं है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का लंबा अनुभव उन्हें एक बेहतरीन लीडर भी बनाता है, जो किसी भी फ्रेंचाइजी के ड्रेसिंग रूम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

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रिटेंशन से पहले विदेशी खिलाड़ियों पर लटक रही तलवार

गौरतलब है कि सभी फ्रेंचाइजी को 17 नवंबर तक अपनी फाइनल रिटेंशन लिस्ट सौंपनी है. ऐसे में कई टीमें अपने महंगे विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता, वर्कलोड और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कड़े फैसले लेने की तैयारी में हैं.

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अश्विन की इस भविष्यवाणी ने नीलामी से पहले ही रोमांच का पारा बढ़ा दिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ट्रेविस हेड ऑक्शन में आते हैं या सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उन्हें अपने साथ आगे के लिए बरकरार रखना चाहेगी.



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