केरलम के चर्चित 2017 एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने उस ट्रायल जज के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जिन पर अभियोजन पक्ष की एक वकील ने सुनवाई के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था. हाईकोर्ट ने वकील टीबी मिनी की याचिका खारिज कर दी. उन्होंने जज के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने की भी मांग की थी.

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जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. हालांकि, अदालत ने याचिका खारिज करने की वजहों को लेकर विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं किया है. फिलहाल फैसले का संक्षिप्त विवरण सामने आया है और विस्तृत आदेश का इंतजार है.

टीबी मिनी 2017 के एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में अभियोजन पक्ष की टीम का हिस्सा थीं. उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि केस की सुनवाई के दौरान ट्रायल जज हनी एम वर्गीज ने उनके कामकाज और आचरण को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं.

मिनी ने इन टिप्पणियों को मानहानिकारक बताते हुए जज के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की थी. साथ ही उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाया जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की.

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2017 में चलती गाड़ी में एक्ट्रेस से हुई थी हैवानियत

यह मामला 17 फरवरी 2017 का है. उस दिन एक मल्टी लिंगुअल एक्ट्रेस त्रिशूर से कोच्चि जा रही थीं. रास्ते में एक चलती गाड़ी में उनका अपहरण कर यौन उत्पीड़न किया गया था. इस घटना ने पूरे केरल में हलचल मचा दी थी.

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मामले की सुनवाई के बाद सेशंस कोर्ट ने 12 दिसंबर 2025 को छह आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी. वहीं, अभिनेता दिलीप और तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था.

फैसले के बाद भी चर्चा में रहा मामला

करीब आठ साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आए फैसले के बावजूद यह मामला लगातार चर्चा में रहा है. अब ट्रायल जज के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका खारिज होने से एक बार फिर इसकी कानूनी कार्यवाही सुर्खियों में है. हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश से ही साफ होगा कि याचिका खारिज करने के पीछे अदालत ने क्या आधार दिए हैं.

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