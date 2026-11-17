सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित करके उन्हें जमानत दे दी है. कोर्ट के इस फैसले पर अब खुद बिलकिस बानो की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.उन्होंने इस आदेश पर दुख जताते हुए कहा है कि शीर्ष अदालत ने उन्हें सुने बिना ही दूसरी बार ऐसा आदेश पारित किया है.

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बिलकिस ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ भी अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी. बिलकिस ने मामले की पैरवी कर रहीं वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता के जरिए ये बयान जारी किया है.

अपने बयान में बिलकिस ने कहा कि दो दोषियों की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत देने के आदेश से उनके मन में पुराने डर एक बार फिर लौट आए हैं.

बिलकिस बानो ने कहा कि न्याय पाने के लिए 24 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक बार फिर उनका भरोसा टूट गया है. अब उन्हें अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है. हालांकि, उन्होंने हार न मानने का संकल्प लेते हुए ऐलान किया है कि वो कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को दी जमानत

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी. वराले की बेंच ने बिलकिस बानो गैंगरेप और उनके रिश्तेदारों की हत्या के मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.

जिन दो दोषियों को ये राहत मिली है, उनके नाम बिपिन चंद कन्हैया लाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढ़िआ हैं. कोर्ट ने इनके वकीलों की दलीलों का हवाला देते हुए अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषियों की गिरफ्तारी घटना के तीन साल बाद हुई थी, लेकिन वो पिछले 17 सालों से सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं. कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग भी है.

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जनवरी 2024 में रद्द हुई थी समय से पहले रिहाई की मांग

बता दें कि जमानत पाने वाले ये दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिनकी गुजरात सरकार की समयपूर्व रिहाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द कर दिया था और उन्हें वापस जेल भेजा था. अब सुप्रीम कोर्ट इन दोषियों की अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर आगे की सुनवाई करेगा.

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